Власти проводят новый аукцион на размещение наружной рекламы в Новой Москве

Департамент СМИ и рекламы Москвы будет проводить конкурс на размещение наружной рекламы в Новой Москве, Бутове и на ряде прилегающих к Москве магистралей. Торги пройдут 2 апреля, всего будет выставлено 197 мест на срок 10 лет. Стартовая цена лота — 1 млрд руб., пишут «Ведомости».

Впервые столичные власти провели торги на места для наружной рекламы в Новой Москве в конце 2018 г., но на них не было подано ни одной заявки, и аукцион был признан несостоявшимся. Тогда цена на 90 конструкций превышала 1 млрд рублей.

Топ-менеджер одного из операторов не видит большого интереса к этой территории у крупных рекламодателей и сейчас. При текущей стоимости лота московским властям действительно сложно будет кого-то привлечь к участию в аукционе, подтверждает гендиректор AdMetrix. По оценке компании, в 2019 г. рекламодатели потратили на продвижение на щитах в столице 19 млрд руб. и еще 2 млрд — на конструкциях в Подмосковье. В новой Москве живет 4% населения столицы и области, соответственно, потенциально эта территория дополнительно принесет операторам лишь 84 млн руб. в год.

Илья Шершуков, гендиректор AdMetrix: Выплаты оператора властям за право использования конструкций будут сопоставимы цене, за которую он потом продаст поверхность рекламодателю. При этом оператор еще несет расходы на обслуживание щитов, продажи рекламы, риски развития экономики, а контракт — на 10 лет. Властям необходимо дальше снижать стартовую цену.

Власти Москвы резко подняли стартовую цену на места под щиты и другие наружные конструкции в 2013 г. Тогда операторы согласились заплатить в бюджет столицы почти 100 млрд руб. за 10 лет. Но сразу несколько компаний в результате не смогли выполнить свои обязательства, разорвали контракты, и найти новых игроков город сразу не смог.

Крупнейший оператор столичного рынка — Russ Outdoor (контролирует 29% бюджетов на этом рынке), на втором месте находится Gallery (22,6%), на третьем — «Вера-Олимп» (20,1%). Russ Outdoor и «Вера-Олимп» отказались от комментариев. Представитель Gallery заявил изданию, что компания рассматривает возможность участия в аукционе.