На любимом горнолыжном курорте «Роза Хутор» появляются два новых медиафасада Bashe Group

Оператор Bashe Group в октябре 2025 года установил цифровую конструкцию площадью 117 м² на фасаде здания отеля Park Inn в самом центре курорта Роза Хутор, вторую, площадью 40 м² установит 1 декабря непосредственно при выходе с канатной дороги «Олимпия» у популярнейшего ресторана «Берлога». Подробнее о запуске и работе медиафасадов Sostav рассказал владелец Bashe Group Джемал Рзго.

Джемал Рзго, владелец Bashe Group: Экран отлично виден с двух оживленных променадов и имеет идеальный обзор с площади у ратуши. Медиафасад на отеле Park Inn имеет шаг пикселя 3 мм и содержит в общей сложности 11 936 000 пикселей, что является в своем роде уникальным по качеству изображения. А по качеству видов, окружающих медиафасад — он является невероятным.

Общая площадь медиафасада: 117 м².

Размер экрана: 13×9 м.

Адрес: набережная Лаванда, 5.

Время работы: 24/7.

Общая площадь медиафасада: 40 м².

Размер экрана: 8×5 м.

Адрес: улица Олимпийская, д.37/1 (Горный приют).

Время работы: 24/7.

По данным Российской газеты на 1 сентября 2025 года, курорт посетили более 6 млн. человек, что на 10% больше, чем в прошлом году. Официальная дата открытия горнолыжного сезона — 1 декабря 2025 года, 80% номерного фонда отелей курорта уже проданы, остальное — в резерве.

Bashe Group — оператор цифровых медиа форматов с 14-ти летним опытом работы на рынке. Ключевое направление деятельности — размещение рекламы на собственных диджитал-конструкциях в г. Сочи и горнолыжных курортах Краснодарского края. За 14 лет работы на рынке было проведено более 300 рекламных кампаний с крупнейшими рекламодателями России.

В портфеле Bashe group также представлены следующие медиафасады: