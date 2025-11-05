Sostav.ru

05.11.2025 в 19:45

На любимом горнолыжном курорте «Роза Хутор» появляются два новых медиафасада Bashe Group

Оператор запустил премиальные медиафасады осенью 2025 года

2
Оператор Bashe Group в октябре 2025 года установил цифровую конструкцию площадью 117 м² на фасаде здания отеля Park Inn в самом центре курорта Роза Хутор, вторую, площадью 40 м² установит 1 декабря непосредственно при выходе с канатной дороги «Олимпия» у популярнейшего ресторана «Берлога». Подробнее о запуске и работе медиафасадов Sostav рассказал владелец Bashe Group Джемал Рзго.

Джемал Рзго, владелец Bashe Group:

Экран отлично виден с двух оживленных променадов и имеет идеальный обзор с площади у ратуши. Медиафасад на отеле Park Inn имеет шаг пикселя 3 мм и содержит в общей сложности 11 936 000 пикселей, что является в своем роде уникальным по качеству изображения. А по качеству видов, окружающих медиафасад — он является невероятным.

На любимом горнолыжном курорте «Роза Хутор» появляются два новых медиафасада Bashe Group На любимом горнолыжном курорте «Роза Хутор» появляются два новых медиафасада Bashe Group На любимом горнолыжном курорте «Роза Хутор» появляются два новых медиафасада Bashe Group
  • Общая площадь медиафасада: 117 м².
  • Размер экрана: 13×9 м.
  • Адрес: набережная Лаванда, 5.
  • Время работы: 24/7.
  • Общая площадь медиафасада: 40 м².
  • Размер экрана: 8×5 м.
  • Адрес: улица Олимпийская, д.37/1 (Горный приют).
  • Время работы: 24/7.

По данным Российской газеты на 1 сентября 2025 года, курорт посетили более 6 млн. человек, что на 10% больше, чем в прошлом году. Официальная дата открытия горнолыжного сезона — 1 декабря 2025 года, 80% номерного фонда отелей курорта уже проданы, остальное — в резерве.

Bashe Group — оператор цифровых медиа форматов с 14-ти летним опытом работы на рынке. Ключевое направление деятельности — размещение рекламы на собственных диджитал-конструкциях в г. Сочи и горнолыжных курортах Краснодарского края. За 14 лет работы на рынке было проведено более 300 рекламных кампаний с крупнейшими рекламодателями России.

В портфеле Bashe group также представлены следующие медиафасады:

  • «Россети» — село Эсто-Садок, ул. Олимпийская, 10
  • Казино (рядом с отелем Mariott Krasnaya Polyana Hotel) — село Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51
  • «Роза Холл» — село Эсто-Садок, набережная Лаванда 6, стр.1
Медиа
