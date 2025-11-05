На любимом горнолыжном курорте «Роза Хутор» появляются два новых медиафасада Bashe Group

Оператор Bashe Group в октябре 2025 года установил цифровую конструкцию площадью 117 м² на фасаде здания отеля Park Inn в самом центре курорта Роза Хутор, вторую, площадью 40 м² установит 1 декабря непосредственно при выходе с канатной дороги «Олимпия» у популярнейшего ресторана «Берлога». Подробнее о запуске и работе медиафасадов Sostav рассказал владелец Bashe Group Джемал Рзго.
Джемал Рзго, владелец Bashe Group:
Экран отлично виден с двух оживленных променадов и имеет идеальный обзор с площади у ратуши. Медиафасад на отеле Park Inn имеет шаг пикселя 3 мм и содержит в общей сложности 11 936 000 пикселей, что является в своем роде уникальным по качеству изображения. А по качеству видов, окружающих медиафасад — он является невероятным.
- Общая площадь медиафасада: 117 м².
- Размер экрана: 13×9 м.
- Адрес: набережная Лаванда, 5.
- Время работы: 24/7.
- Общая площадь медиафасада: 40 м².
- Размер экрана: 8×5 м.
- Адрес: улица Олимпийская, д.37/1 (Горный приют).
- Время работы: 24/7.
По данным Российской газеты на 1 сентября 2025 года, курорт посетили более 6 млн. человек, что на 10% больше, чем в прошлом году. Официальная дата открытия горнолыжного сезона — 1 декабря 2025 года, 80% номерного фонда отелей курорта уже проданы, остальное — в резерве.
Bashe Group — оператор цифровых медиа форматов с 14-ти летним опытом работы на рынке. Ключевое направление деятельности — размещение рекламы на собственных диджитал-конструкциях в г. Сочи и горнолыжных курортах Краснодарского края. За 14 лет работы на рынке было проведено более 300 рекламных кампаний с крупнейшими рекламодателями России.
В портфеле Bashe group также представлены следующие медиафасады:
- «Россети» — село Эсто-Садок, ул. Олимпийская, 10
- Казино (рядом с отелем Mariott Krasnaya Polyana Hotel) — село Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51
- «Роза Холл» — село Эсто-Садок, набережная Лаванда 6, стр.1