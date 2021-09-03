На короткой волне: как проект #Выберирадиотиктокера собрал 100 млн просмотров в TikTok

В течение восьми недель радиоведущие и слушатели со всей страны проводили стримы, принимали участие в челленджах и прокачивали свои аккаунты в TikTok. Все это ради звания лучшего радиотиктокера России. О проекте и его победителях Sostav рассказали организаторы.

Зачем собрали диджеев на короткой волне?

Организаторы — Российская Академия Радио (РАР), один из крупнейших региональных радиохолдингов страны «Выбери Радио» и TikTok — уверены, что современное радио не ограничивается конкретной FM-частотой и идет туда, где проводят время его слушатели. По данным eMarketer, в 2021 году Россия войдет в топ-10 стран по приросту аудитории TikTok, и игнорировать этот тренд невозможно. Для диджея выход на новую платформу означает расширение аудитории плюс прокачку личного бренда, а для аудитории TikTok — это уникальный шанс заглянуть за кулисы радиостанции и еще один способ самовыражения. Принцип взаимовыгодного сотрудничества и стал основой проекта #Выберирадиотиктокера.

От стримов до вебинаров

Конкурс с призовым фондом полмиллиона рублей стартовал 14 июня. Победитель среди профессионалов мог рассчитывать на сертификат на перелеты стоимостью 250 тыс. руб., остальных финалистов ждали сертификаты на 50 тыс. руб.

Профессиональные радиоведущие проводили прямые эфиры c хештегом #Выберирадиотиктокера, участвовали в челленджах и учились продвигать аккаунты на серии вебинаров TikTok Radio Meet Up. Каждый диджей выбрал собственную стратегию: ведущий Love Radio из Калининграда Дмитрий Лапиков (@dmitry.lapikov) сделал ставку на студийные эфиры и собственное обаяние, Илья Тихонов (@fireflyline), диджей Love Radio из Саратова, пародировал музыкальные заявки слушателей (его ролик «Путин-огурец» набрал 1,9 млн просмотров), а Николай Крупатин (@krupatin), ведущий Matryoshka Radio, рассказывал искрометные истории о создании хитов.

Александр Полесицкий, вице-президент Российской Академии Радио: Партнерство радио с TikTok в этом проекте взаимовыгодно. Радио привлекает слушателей среди тех, кто начал забывать, что диджей не просто элемент эфира, но и современный, обаятельный, остроумный собеседник. Платформа набирает новых пользователей, как показал конкурс, среди тех, кто пришел сюда вслед за своими героями эфира. Ну а организаторы со стороны радио еще раз убедились, что таланты в нашем медиа не перевелись! И да, в рамках формата бывает тесно… Спасибо авторам идеи конкурса, группе компаний «Выбери Радио» и открытым к сотрудничеству менеджерам платформы.

Конкурс всероссийского масштаба

Участниками проекта стали более 90 радиоведущих из 43 городов страны — Москвы, Уфы, Йошкар-Олы, Верхнего Волочка и др. Они представляли 39 радиобрендов, как региональных («Голос Ангары» из Братска), так и федеральных («Русское радио», Love Radio).

Голосование проходило в два этапа. Сначала жюри, в составе академиков РАР и представителей ведущих медиахолдингов, выбрало десять претендентов. Эксперты оценивали качество контента, харизму и популярность участников в TikTok. Затем в течение недели пользователи видеоплатформы голосовали за финалистов на специальной лендинговой странице.

Для любителей — они представляли себя ведущими любимой радиостанции и публиковали видео с хештегом #Выберирадиотиктокера — организаторы предусмотрели отдельную номинацию.

Батл в цифрах

За время проекта прямые эфиры участников посмотрели более 700 тыс. уникальных пользователей TikTok. Существенно выросло и количество подписчиков самих радиоведущих: например, у аккаунта Ильи Тихонова @fireflyline стало на 30 тыс. больше подписчиков, а @Krupatin может похвастаться приростом на 20 тыс.

В общей сложности пользователи разместили более 3,6 тыс. роликов с хештегом #Выберирадиотиктокера, которые набрали более 100 млн просмотров.

Вадим Терещук, генеральный директор группы компаний «Выбери Радио»: Проект #Выберирадиотиктокера показал, насколько велик потенциал обмена аудиториями между традиционными медиа и новыми площадками. Считаю удачным решением задействовать в конкурсе не только профессиональных радиоведущих, но и простых пользователей платформы TikTok. Именно благодаря их участию проект получился настолько масштабным.

Победителями конкурса стали пять профессиональных ведущих: Дмитрий Лапиков (Love Radio, Калининград), Илья Тихонов (Love Radio, Саратов), Николай Крупатин (Matryoshka Radio, Лондон), Сания Галеева (радио «Шансон», Екатеринбург), Лена Корнеева (Comedy Radio, Москва). Первое место среди любителей заняла Алена Белостоцкая.

Имена финалистов стали известны 24 августа. Лучшего радиоведущего назвала популярный видеоблогер и певица Клава Кока, остальных победителей озвучили вице-президент РАР Александр Полесицкий и амбассадор проекта, ведущий DFM Женя Кротов. Автора лучшего пользовательского ролика объявили в прямом эфире Comedy Radio.