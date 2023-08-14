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14.08.2023 в 10:43

Конкурс фестиваля «Герой нашего времени» завершил приём работ

Участники подали 442 заявки

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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЕЙ | nat.ru
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На творческий конкурс «Современник на экране» в рамках фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» принято 442 работы от 144 студий более чем из 80 городов России. Об этом Sostav рассказали представители НАТ.

Самой популярной номинацией стала «Время героев»: освещение темы военных конфликтов и боевых действий, сохранение памяти о Великой Отечественной войне, готовность отстаивать свои идеалы и исполнять воинский долг во имя будущих поколений. В эту конкурсную номинацию поступило 90 работ. Не менее востребованными стали номинации «Профессия как призвание», «Культурный код» и «По зову сердца», в них 86, 70 и 69 конкурсных работ соответственно. В номинациях «Мой герой» — 49 работ, «В фокусе» — 27, «PRо добро» — 26, «Становление героя» — 25. Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии награждения 22 августа.

Помимо конкурса в программе фестиваля запланированы мастер-классы от Оксаны Барковской («Формат ТВ»), Татьяны Гартман (журналист, писатель), Станислава Сидорова (НТВ), Максима Шарафутдинова («Первый канал»), Елены Макаровой (НАТ). Также участники смогут встретиться с членами жюри, обсудить конкурсные работы и посетить экскурсии.

Принять участие в фестивале можно без подачи работ на конкурс. Подробности читайте на сайте НАТ и странице во «ВКонтакте».

Конкурс фестиваля «Герой нашего времени» завершил приём работ Конкурс фестиваля «Герой нашего времени» завершил приём работ Конкурс фестиваля «Герой нашего времени» завершил приём работ Конкурс фестиваля «Герой нашего времени» завершил приём работ

«Герой нашего времени» состоится при поддержке ВГТРК и Правительства Самарской области. Генеральный медиапартнёр — ГТРК «Самара», генеральный телевизионный партнёр — ОТР, медиапартнёр — «Тольятти 24». Конкурс в рамках фестиваля пройдёт при финансовой поддержке Минцифры России.

Герой нашего времени Современник на экране «Школа НАТ»
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