Конкурс фестиваля «Герой нашего времени» завершил приём работ

На творческий конкурс «Современник на экране» в рамках фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» принято 442 работы от 144 студий более чем из 80 городов России. Об этом Sostav рассказали представители НАТ.

Самой популярной номинацией стала «Время героев»: освещение темы военных конфликтов и боевых действий, сохранение памяти о Великой Отечественной войне, готовность отстаивать свои идеалы и исполнять воинский долг во имя будущих поколений. В эту конкурсную номинацию поступило 90 работ. Не менее востребованными стали номинации «Профессия как призвание», «Культурный код» и «По зову сердца», в них 86, 70 и 69 конкурсных работ соответственно. В номинациях «Мой герой» — 49 работ, «В фокусе» — 27, «PRо добро» — 26, «Становление героя» — 25. Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии награждения 22 августа.

Помимо конкурса в программе фестиваля запланированы мастер-классы от Оксаны Барковской («Формат ТВ»), Татьяны Гартман (журналист, писатель), Станислава Сидорова (НТВ), Максима Шарафутдинова («Первый канал»), Елены Макаровой (НАТ). Также участники смогут встретиться с членами жюри, обсудить конкурсные работы и посетить экскурсии.

Принять участие в фестивале можно без подачи работ на конкурс. Подробности читайте на сайте НАТ и странице во «ВКонтакте».

«Герой нашего времени» состоится при поддержке ВГТРК и Правительства Самарской области. Генеральный медиапартнёр — ГТРК «Самара», генеральный телевизионный партнёр — ОТР, медиапартнёр — «Тольятти 24». Конкурс в рамках фестиваля пройдёт при финансовой поддержке Минцифры России.