На информирование о голосовании по поправкам в Конституцию выделят 925 млн рублей

Центризбирком (ЦИК) утвердил распределение средств, выделенных на проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Всего на это выделено 14,8 млрд руб. из федерального бюджета, а на кампанию по информированию о голосовании планируется потратить 925 млн руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей ЦИК.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, эта сумма сопоставима с аналогичным бюджетом на выборах президента в 2018 г., когда бюджет информационной кампании составил 770 млн руб. Для подготовки этой кампании ЦИК будет заключать контракт с теми, кто уже работал на федеральных кампаниях. Так, визуальную концепцию и слоганы разработал «ИМА-консалтинг», выигравший творческий конкурс Центризбиркома на выборах президента, а кампанию в соцсетях будут вести «Михайлов и партнеры», занявшие тогда второе место. По словам Памфиловой, контракт с ними еще не заключен, а слоган и логотип кампании ещё окончательно не утверждены.

Григорий Мельконьянц, сопредседатель, напоминает, что на информирование также тратятся средства региональных бюджетов. С учетом этого фактора, а также бесплатного теле- и радиоэфира, который на информирование выделяют государственные СМИ, общий бюджет кампании будет заметно выше, чем на выборах президента. Это отчасти связано с тем, что до людей нужно донести содержание достаточно объемного пакета поправок, при том что вопрос в бюллетене будет всего один. Кроме того, необходимо обеспечить явку, которую власть рассматривает как индикатор легитимности голосования.

В целом региональным избиркомам достанется 14,6 млрд руб. Из них 11,1 млрд руб. будут потрачены на оплату труда сотрудников избиркомов. 80 млн руб пойдут на оплату труда привлеченных специалистов, расходы на связь и командировки. Еще 110 млн руб. будут переданы министерствам, в ведении которых находятся российские диппредставительства и воинские части, — для организации участков для голосования за пределами России.