Депутаты предложили ввести самозапрет покупок в интернете

Российские маркетплейсы могут обязать ввести функцию самозапрета для граждан при совершении покупок. С таким предложением вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минэкономразвития, сообщает РБК.

Депутат пояснил, что инициатива, в случае утверждения, законодательно обяжет торговые площадки внедрить функции ограничения. Таким образом, пользователь маркетплейсов сможет самостоятельно настраивать параметры ограничений, в том числе сумму лимита, который он готов потратить, категорию товаров и срок действия запрета. Также пользователь сможет выбирать отдельные категории товаров для блокировки.

Даванков поясняет, что с ростом популярности маркетплейсов появилась проблема неконтролируемого потребления, а у многих проявилась зависимость от онлайн-покупок. Предлагаемая инициатива поможет таким людям избежать финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что 70% россиян совершают спонтанные покупки, 23% при этом попадаются на маркетинговые уловки.