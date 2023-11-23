На города России обрушились подарки от МТС

В честь 30-летия МТС устроил масштабный розыгрыш призов. В поддержку акции бренд выпустил 3D-ролики, в которых задействовал знаковые места Москвы и других российских городов — Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Так, например, купол Новосибирского театра оперы и балета предстал огромной шкатулкой с балериной, а Казанский центр семьи «Казан» превратился в чашу, из которой «вылетают» подарки от МТС.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Нам важно привлечь внимание крупных городов к грандиозному розыгрышу подарков от МТС. Создавая индивидуальные креативы и ролики с подарками на фоне достопримечательностей российских городов, мы хотим показать, что именно в вашем городе, здесь и сейчас, происходит «звездопад» замечательных призов.

Увидеть ролики можно как в диджитал пространстве, так и на медиафасадах в городах, задействованных в рекламных сюжетах. В конце каждого ролика появляется QR-код, который ведет на масштабный розыгрыш призов.



Состав творческой группы

МТС (клиент)

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций

Копытин Валерий, руководитель молодёжного направления

Студии графики PONT, PORTAL

Диджитал-художник Roma Ro

MOSAIC (агентство)

Андрей Рыбушкин, аккаунт-директор

Надежда Рыбалова, аккаунт-группхед

Алена Мельниченко, старший аккаунт-менеджер

Марат Амиров, креатор

Сергей Югов, арт-директор