На города России обрушились подарки от МТС

В честь 30-летия МТС устроил масштабный розыгрыш призов. В поддержку акции бренд выпустил 3D-ролики, в которых задействовал знаковые места Москвы и других российских городов — Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Так, например, купол Новосибирского театра оперы и балета предстал огромной шкатулкой с балериной, а Казанский центр семьи «Казан» превратился в чашу, из которой «вылетают» подарки от МТС.
Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:
Нам важно привлечь внимание крупных городов к грандиозному розыгрышу подарков от МТС. Создавая индивидуальные креативы и ролики с подарками на фоне достопримечательностей российских городов, мы хотим показать, что именно в вашем городе, здесь и сейчас, происходит «звездопад» замечательных призов.
Увидеть ролики можно как в диджитал пространстве, так и на медиафасадах в городах, задействованных в рекламных сюжетах. В конце каждого ролика появляется QR-код, который ведет на масштабный розыгрыш призов.
Состав творческой группы
МТС (клиент)
Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций
Копытин Валерий, руководитель молодёжного направления
Студии графики PONT, PORTAL
Диджитал-художник Roma Ro
MOSAIC (агентство)
Андрей Рыбушкин, аккаунт-директор
Надежда Рыбалова, аккаунт-группхед
Алена Мельниченко, старший аккаунт-менеджер
Марат Амиров, креатор
Сергей Югов, арт-директор