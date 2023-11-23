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18+
23.11.2023 в 17:46

На города России обрушились подарки от МТС

А купол Новосибирского театра оперы и балета предстал огромной шкатулкой с балериной

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В честь 30-летия МТС устроил масштабный розыгрыш призов. В поддержку акции бренд выпустил 3D-ролики, в которых задействовал знаковые места Москвы и других российских городов — Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Так, например, купол Новосибирского театра оперы и балета предстал огромной шкатулкой с балериной, а Казанский центр семьи «Казан» превратился в чашу, из которой «вылетают» подарки от МТС.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

Нам важно привлечь внимание крупных городов к грандиозному розыгрышу подарков от МТС. Создавая индивидуальные креативы и ролики с подарками на фоне достопримечательностей российских городов, мы хотим показать, что именно в вашем городе, здесь и сейчас, происходит «звездопад» замечательных призов.

Увидеть ролики можно как в диджитал пространстве, так и на медиафасадах в городах, задействованных в рекламных сюжетах. В конце каждого ролика появляется QR-код, который ведет на масштабный розыгрыш призов.

Состав творческой группы

МТС (клиент)

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций
Копытин Валерий, руководитель молодёжного направления

Студии графики PONT, PORTAL

Диджитал-художник Roma Ro

MOSAIC (агентство)

Андрей Рыбушкин, аккаунт-директор
Надежда Рыбалова, аккаунт-группхед
Алена Мельниченко, старший аккаунт-менеджер
Марат Амиров, креатор
Сергей Югов, арт-директор

МТС Mosaic портал PONT
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