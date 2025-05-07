Burger King ответит в суде за «огромные» вопперы в рекламе

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King предстанет перед судом по коллективному иску, в котором утверждается, что изображения бургеров в рекламе существенно отличаются от их реального вида. Окружной судья США Рой Альтман принял сторону истцов, допустив, что промо могло ввести потерпевших в заблуждение относительно размеров бургеров, особенно воппера. Об этом сообщает Reuters.

Иск к сети подали 19 покупателей из 13 американских штатов. Истцы утверждают, что на рекламных материалах бургеры выглядят на 35% больше и содержат в два раза больше мяса, чем в реальности. В качестве доказательств истцы сослались на фотографии, где реальные бургеры выглядят гораздо скромнее, чем в рекламе.

Судья Альтман отметил, что дело отличается от аналогичного, ранее отклоненного иска против McDonald's и Wendy’s, поскольку в случае Burger King якобы имели место «более серьезные преувеличения», особенно в рекламе после 2017 года. Он счел обоснованным рассмотрение дела в суде, несмотря на возражения компании.

В Burger King признали, что продукция на рекламных снимках выглядит более аппетитной, но заявили, что реклама не вводит в заблуждение. Для съемок используются те же котлеты, что и в реальных бургерах, утверждают в сети фастфуда.