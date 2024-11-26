На аптечном рынке России сменился лидер

На аптечном рынке России впервые за пять лет сменился лидер. Так, сеть «Апрель» по итогам девяти месяцев 2024 года увеличила выручку на 55%, до 136,4 млрд руб., потеснив «Риглу» на второе место. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group.

«Ригла» за этот период заработала 136,2 млрд руб. (+24%). «Апрелю» удалось вырваться вперед за счет увеличения количества аптек, компактный формат которых позволяет сети открывать их там, где большинство других участников рынка не могут себе этого позволить. «Ригла» же развивается за счет присоединения региональных игроков.

Третье место по обороту за девять месяцев, сохранила за собой «Планета здоровья». Ее выручка за отчетный период составила 95,3 млрд руб. (+22%). На четвертое место с пятого поднялась «Имплозия» с выручкой 82,9 млрд руб. (+25%), а объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» спустилась с четвертой позиции на пятую с оборотом 69,5 млрд руб. (+2%).

В целом аптечный рынок за девять месяцев 2024 г. увеличился в России на 17%, до 1,48 трлн руб. Основными факторами роста в деньгах остаются ценовые: инфляция и перераспределение продаж в сторону более дорогостоящих позиций.

Напомним, в марте «Ригла» купила 15 точек «Народной аптеки» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сумма сделки могла составить 70−80 млн руб. В третьем квартале она приобрела объединенную сеть «Аптечество» и Farmani, присутствующую в восьми российских регионах.