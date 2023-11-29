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29.11.2023 в 12:59

В MyTracker появился инструмент для визуализации путей пользователей

Сервис «Пути» в том числе отследит из какой рекламы юзер перешёл на ресурс

Система MyTracker (входит в VK) запустила новый бесплатный инструмент для обезличенной аналитики поведения аудитории сайтов и приложений. Как сообщили Sostav в пресс-службе компании, сервис «Пути» покажет, из какой рекламы пользователь перешёл на ресурс, какие разделы он посещал и какие целевые действия совершал.

Чтобы проследить пути пользователей в MyTracker, необходимо выбрать период аналитики и ключевое событие — например, добавление товара в корзину. Инструмент покажет, какое количество пользователей совершили целевое действие за выбранный промежуток времени, а также что они делали на ресурсе до или после него.

Фото: MyTracker

Отмечается, что исследование можно детализировать: задать параметры аудитории по возрасту, географии, устройствам, рекламным каналам, из которых пришли пользователи.

«С помощью аналитики бизнес увидит, как разные пользователи реагируют на инструменты, интерфейс и контент на сайте или в приложении», — отметили в VK.

Ранее MyTracker запустила решение для сервисов электронной коммерции. Оно помогает анализировать статус оформленных на сайте заказов и потенциальный доход, а также оценивать влияние рекламы в разных каналах на выручку.

Пользователи MyTracker
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