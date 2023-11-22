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22.11.2023 в 16:40

В MyTracker появилась аналитика заказов и товаров для интернет-магазинов

Также добавилась возможность оценки влияния рекламы в разных каналах на выручку

Система аналитики и атрибуции для мобильных приложений и веб-сайтов MyTracker (входит в VK) запустила новый инструмент для сервисов электронной коммерции. Решение поможет анализировать статус оформленных на сайте заказов и потенциальный доход, а также оценивать влияние рекламы в разных каналах на выручку. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе VK.

Как пояснили в компании, инструмент отражает статистику продаж по нескольким параметрам: названиям, поставщикам, категориям, брендам и другим характеристикам.

«Это позволяет эффективнее планировать закупку товаров и развитие интернет-магазина. Бизнес может оценить, какие позиции и через каких партнёров заказывают чаще, и отдавать предпочтение им», — добавили там.

Интернет-магазинам доступна статистика по ключевым событиям на сайте: оформленным заказам, оплаченным и отмененным. На основе данных в MyTracker строится доход по прогнозируемому, фактическому и упущенному доходу.

Решение позволяет сравнивать заказы пользователей, которые перешли на сайт интернет-магазина из рекламы в разных каналах. «С помощью этого параметра проще оценить, как окупаются инвестиции в продвижение и какие площадки работают эффективнее для привлечения клиентов», — уверены в компании.

Отмечается, что новый инструмент MyTracker можно использовать как самостоятельное решение, так и в интеграции с другими системами аналитики для интернет-магазинов. Прогнозы дохода по заказам доступны в разделе «Оперативный отчёт», по товарам — в «Конструкторе отчётов».

MyTracker VK Система
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