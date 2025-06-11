МВД намерено получить право быстро приостанавливать операции по банковским счетам

МВД России считает необходимым наделить органы внутренних дел дополнительными полномочиями в борьбе с мошенничествами, включая право на быструю приостановку движения средств по банковским счетам и оперативный доступ к банковской информации. Об этом сообщил начальник Уголовно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Алексей Плотницкий, выступая на заседании в Совете Федерации. Его слова приводит ТАСС.

«Органы внутренних дел нуждаются в дополнительных механизмах. Нам очень важно по любому IT-преступлению максимально быстро заблокировать ход денежных средств. Сейчас у нас такой возможности нет. Пока мы получаем согласие в прокуратуре, в суде — это все дни, а не часы», — подчеркнул Плотницкий.

Он напомнил, что в настоящее время рассматривается инициатива о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, которая позволит временно приостанавливать операции по счетам до принятия решения суда. Представитель МВД подчеркнул, что речь идет именно о приостановке, а не аресте, с целью временного предотвращения вывода средств.

«Что мы хотим достичь? Создать определенное неудобство человеку на определенный период времени или сделать возможным, чтобы этот человек лишился денежных средств ?» — задал риторический вопрос Плотницкий.

Он также отметил необходимость предоставления МВД оперативного доступа к банковской информации в рамках расследований. По его словам, в настоящее время дознаватели, ведущие большинство дел о мошенничестве, не имеют доступа к банковской тайне, что существенно замедляет процесс.

Плотницкий также обратил внимание на то, что основные утечки банковской информации происходят не от правоохранительных органов, а из самих кредитных организаций. В связи с этим он призвал выработать механизм, который обеспечит правоохранителям необходимые инструменты для эффективного реагирования на финансовые преступления.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что сумма ущерба от действий телефонных мошенников в России за первый квартал 2025 года составила около 80 млрд руб.