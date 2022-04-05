Музыкальный редактор «Вечернего Урганта» перейдёт в «VK Музыку»

Сергей Мудрик возглавит музыкальную редакцию стримингового сервиса «VK Музыка», сообщает пресс-служба VK. Последние пять лет Мудрик работает музыкальным редактором шоу «Вечерний Ургант» — до конца июня он будет совмещать две должности.

В «VK Музыке» он усилит направление работы VK с молодыми музыкантами и продолжит развивать отношения с лейблами, говорится в сообщении пресс-службы. В роли главного редактора Мудрик планирует запускать спецпроекты и новые форматы медиаконтента: собственные подкасты, шоу и другие проекты. Также он примет участие в разработке программы поддержки молодых музыкантов и вместе с музыкальной редакцией займётся развитием главной витрины сервиса «VK Музыка».

Мудрик — один из ключевых экспертов в российской музыкальной индустрии. Помимо работы в шоу «Вечерний Ургант», он известен как шеф-редактор шоу LAB с Антоном Беляевым и соавтор подкаста о музыке «Слушай Серёж». Ранее Мудрик также работал с YouTube-каналом On Air и порталом zvuki.ru.