«Мужчины тоже плачут»: кейс «Мистраль», «ЭКРАН» и «Люди Добрые Production»

В январе 2026 года «Мистраль» успешно реализовал рекламную кампанию для бренда абхазской аджики «Амца» с использованием формата Switch Roll в IPTV сейлз-хауса «ЭКРАН». Подробнее о механике команда проекта рассказала Sostav.

Одним из ключевых факторов успеха кампании «Мистраль» для бренда «Амца» стала скорость реализации. Нейросетевой ролик был создан агентством «Люди Добрые Production» всего за одну неделю с учетом всех маркетинговых требований: задача звучала просто — «успеть до праздников».

Благодаря поддержке сейлз-хауса «ЭКРАН», видеоролик оперативно появился в CTV. Кампания была таргетирована на аудиторию мужчин и женщин возрастом от 25 до 55 лет. Таким образом, полный цикл запуска — от производства креатива до показа на экранах — занял всего две недели.

Саид Агрба, директор по маркетингу «Мистраль»: Рекламный ролик представляет собой простой, но эффективный инструмент знакомства аудитории с продуктом. Например, для молодого бренда, который еще несколько лет назад не имел возможности масштабного продвижения, это может стать важным шагом в развитии коммуникации с потребителем. Видеоформат остается одним из самых сильных инструментов брендбилдинга, и использование CTV-инвентаря открывает новые горизонты для небольших брендов: быстрый запуск кампаний;

доступ к релевантной аудитории;

возможность тестировать креатив без значительных затрат.

Екатерина Богдан, CEO, co-founder «ЭКРАН»: В этом проекте произошла настоящая синергия между клиентом, агентством и селлером в духе настоящего времени, когда мы привыкли к результатам здесь и сейчас. «Мистраль» быстро придумали идею, «Люди Добрые Production» — создали ролик, а мы, получив его, запустили РК уже на следующий день. Мы живем в эпоху скорости, и такие проекты становятся не исключением, а стандартом нового времени.

Состав творческой группы

«Мистраль» (клиент)

Бренд-менеджер: Мария Сурнина

Интернет-маркетолог: Юлия Ляра

Директор по маркетингу: Саид Агрба

«Люди Добрые Production» (продакшн)

Генеральный продюсер: Валерия Адриашкина

Ведущий продюсер: Владимир Ролик

Исполнительный продюсер: Никита Якимов

Креативный продюсер: Ольга Трофимова

ИИ креатор: Артем Нечаев