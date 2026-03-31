31.03.2026 в 10:30

«Мужчины тоже плачут»: кейс «Мистраль», «ЭКРАН» и «Люди Добрые Production»

От идеи рекламного ролика и до запуска в CTV — две недели

В январе 2026 года «Мистраль» успешно реализовал рекламную кампанию для бренда абхазской аджики «Амца» с использованием формата Switch Roll в IPTV сейлз-хауса «ЭКРАН». Подробнее о механике команда проекта рассказала Sostav.

Одним из ключевых факторов успеха кампании «Мистраль» для бренда «Амца» стала скорость реализации. Нейросетевой ролик был создан агентством «Люди Добрые Production» всего за одну неделю с учетом всех маркетинговых требований: задача звучала просто — «успеть до праздников».

Благодаря поддержке сейлз-хауса «ЭКРАН», видеоролик оперативно появился в CTV. Кампания была таргетирована на аудиторию мужчин и женщин возрастом от 25 до 55 лет. Таким образом, полный цикл запуска — от производства креатива до показа на экранах — занял всего две недели.

Саид Агрба, директор по маркетингу «Мистраль»:

Рекламный ролик представляет собой простой, но эффективный инструмент знакомства аудитории с продуктом. Например, для молодого бренда, который еще несколько лет назад не имел возможности масштабного продвижения, это может стать важным шагом в развитии коммуникации с потребителем.

Видеоформат остается одним из самых сильных инструментов брендбилдинга, и использование CTV-инвентаря открывает новые горизонты для небольших брендов:

  • быстрый запуск кампаний;
  • доступ к релевантной аудитории;
  • возможность тестировать креатив без значительных затрат.

Екатерина Богдан, CEO, co-founder «ЭКРАН»:

В этом проекте произошла настоящая синергия между клиентом, агентством и селлером в духе настоящего времени, когда мы привыкли к результатам здесь и сейчас. «Мистраль» быстро придумали идею, «Люди Добрые Production» — создали ролик, а мы, получив его, запустили РК уже на следующий день. Мы живем в эпоху скорости, и такие проекты становятся не исключением, а стандартом нового времени.

Состав творческой группы

«Мистраль» (клиент)

Бренд-менеджер: Мария Сурнина
Интернет-маркетолог: Юлия Ляра
Директор по маркетингу: Саид Агрба

«Люди Добрые Production» (продакшн)

Генеральный продюсер: Валерия Адриашкина
Ведущий продюсер: Владимир Ролик
Исполнительный продюсер: Никита Якимов
Креативный продюсер: Ольга Трофимова
ИИ креатор: Артем Нечаев

