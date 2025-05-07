Мужчины чаще женщин соглашаются сдать биометрию

Доля опрошенных россиян, которым предлагали сдать биометрические данные, за год выросла с 18 до 23%. Количество тех, кто соглашается на это, продолжает снижаться: в 2023 году показатель составлял 36% (из числа тех, кому поступало такое предложение), в 2024-м — 32%, в 2025-м — 27%. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Мужчинам чаще предлагают сдать биометрические данные (26% против 20% среди женщин) и они в 1,5 раза чаще соглашаются. Среди молодежи в возрасте до 34 лет предложение сдать биометрию получали 22%, среди людей 35−44 лет — 24%, среди тех, кто старше 45 лет — 19%.

Чаще остальных получают предложение сдать биометрию россияне, которые зарабатывают больше 100 тыс. руб. в месяц (25%). Среди тех, кто получает до 50 тыс. руб., таких 18%, среди людей с доходом от 50 до 100 тыс. руб. — 19%.

Несмотря на то что у россиян есть возможность управлять своими биометрическими данными, многие относятся настороженно к их использованию. В числе ответов респондентов: «Нет уверенности в их сохранности», «Не верю в гарантированную защиту моей биометрии».

В опросе участвовали 2,5 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.

Ранее депутаты разработали законопроект, который позволит использовать биометрию для подтверждения личности пациентов во время телемедицинских консультаций.