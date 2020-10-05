В Москве состоялась конференция по автоматизации маркетинга MTT Talks

Профессиональное маркетинговое сообщество MarketingPeople совместно с коммуникационной компанией МТТ провело конференцию по теме автоматизации маркетинга, а также определило победителей на премии Best Marketing Automation.
Коммерческий директор компании МТТ Рамиль Биккужин открыл деловую программу обзором «От автоответчика к автоматизации всей коммуникации. Где останется место человеку?»
Рамиль Биккужин, коммерческий директор МТТ:
Если посмотреть на общемировые тренды — то, что казалось фантастикой, сегодня уже реальность. Например, магазины без продавцов или интернет-магазины, доставляющие заказы с помощью дронов, или склады без людей, где перемещение товаров производится с помощью автоматизации и роботов. На рынке коммуникаций лидерство постепенно захватывают голосовые боты, и в этом направлении МТТ — лидер.
Деловая программа: что обсуждали
Одним из хедлайнеров конференции стал Саян Доржиев, независимый эксперт и директор по развитию бизнеса Gartner в России, ведущей в мире исследовательской компании, занимающейся вопросами программного обеспечения для автоматизации бизнеса. Он рассказал о трендах развития инструментов автоматизации маркетинга в мире и подходу к их использованию в разных сегментах бизнеса.
В пленарной дискуссии, в которой приняли участие представители крупнейших игроков рынка, эксперты ответили на вопросы, интересующие участников мероприятия и всю отрасль — как пандемия повлияла на объем коммуникаций на рынке, насколько изменились паттерны поведения бизнеса, как повели себя компании в условиях карантина.
Основная программа мероприятия состояла из двух потоков с контентом, предназначенным для малого бизнеса и для среднего/крупного, что позволило участникам получить качественные выступления, максимально подходящие для них. В выступлениях приняли участие эксперты Viber, «1С-Битрикс», «Эвотор», Cleverbots, Smart Analytics, Европейская медиагруппа, Getintent, «Военно-Страховая компания», BotHelp.io, Pernod Ricard Rouss и другие. За восемь часов состоялось свыше 20 докладов для более чем 300 участников, присутствующих как офлайн, так и онлайн.
Большой интерес вызвали кейсы в выступлениях, посвященных использованию голосовых ботов. Еще на стадии подготовки программы оргкомитет неоднократно получал вопросы о представленных инструментах в мероприятии, и многие из них были посвящены вопросам автоматизации голосовых коммуникаций. Одним из выступающих на эту тему был представитель компании МТТ Михаил Обертинюк, представивший различные кейсы использования инструмента в разных сферах.
Эксперты программы разобрали направление маркетинга от вопроса «когда не стоит использовать автоматизацию маркетинга» до самых частных случаев внедрения и настройки. А Дмитрий Григорьев, директор юридического департамента и спикер от ЕМГ, подробно разъяснил юридическую практику и этико-правовые аспекты маркетинга.
Единая карты сервисов автоматизации маркетинга
По итогам деловой программы конференции участникам был представлен результат работы оргкомитета по созданию единой карты сервисов автоматизации маркетинга, присутствующих на российском рынке. По оценкам экспертов, принявших участие в проекте, он способствует расширению рынка автоматизации маркетинга, увеличению осведомленности бизнеса о возможностях сервисов, прозрачности использования и формированию общественного мнения и признанию профессиональных заслуг участников рынка.
Ознакомиться с картой и скачать ее вы всегда можете по следующим адресам:
- в малом расширении, png, 311кб
- в среднем расширении, png, 3,1мб
- в крупном расширении, возможном для печати в большом формате, 32,2мб, tiff
После формирования карты и ее презентации были запущены народное и экспертное голосование с целью определить наиболее популярные и известные для российского бизнеса сервисы автоматизации маркетинга.
В работе жюри проекта приняли участие Игорь Лутц (The Untitled Ventures), Илья Целиков (Ticketland), Иван Боровиков (Mindbox), Олег Назаров-Бруни (Between Exchange), Максим Марухленко (Ralf Ringer), Илья Муратов (Zyfra), Сергей Маслов (МТТ), Ардан Доржиев («Промсвязьбанк»), Дмитрий Тимофеев (Kupivip) и другие эксперты рынка.
Победители рейтинга
Сегмент O2O — MyTarget
Лучшая комплексная аналитическая система — Google Analytics
Лучший сервис мобильной аналитики — AppMetrica
Сквозная аналитика и коллтрекинг — Roistat
Аналитика социальных медиа — Brand Analytics
Визуализация аналитики и отчетности — Power BI
Комплексная аналитика рекламы — Alytics
Управление коммуникациями и программой лояльности — Mindbox
Видеореклама — Buzzoola
Комплексная автоматизация маркетинга — DigitalContact
Чат-боты и коммуникаторы — «Сбер Бизнесбот»
Direct marketing (e-mail, SMS, мессенджеры) — GetResponse
CRM — AmoCRM
Автоматизация работы с блогерами — Getblogger
Автоматизация товарных рекомендаций и персонализации предложения — Retail Rocket
Комплекс сервисов для сайта — JivoSite
Управление рекламой — eLama
CPA сети и партнерские программы — Admitad
Programmatic — Hybrid
Ретаргетинг — RTB House
Речевые технологии — VoiceBox, МТТ
Автоматизация работы с репутацией — Repometr
Голосования и опросы — SurveyMonkey
Сервисы для SMM — SMMflow
Поисковые технологии — Google Search Console
MarketingPeople от лица оргкомитета, жюри и всего рынка поздравляет все компании, победившие в рейтинге, и с нетерпением ждет весны 2021 года, чтобы представить новый рейтинг Best Marketing Automation с расширенным количеством сегментов рынка автоматизации маркетинга и усложненным методом расчета рейтинга, основанном на большом объеме консультаций с экспертами рынка и представителями компаний, активно использующих возможности автоматизации.
Деловой клуб MarketingPeople совместно с компанией МТТ продолжает развивать рынок автоматизации маркетинга в России. Следите за мероприятиями компании MarketingPeople, на которых всегда представлены самые интересные решения, инструменты и кейсы использования.
Оргкомитет форума благодарит всех участников!