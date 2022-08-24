Uglyboy спел о надЁЖности «МТС Банка»

«МТС Банк» запустил новую кампанию — для её разработки креаторы решили полностью отойти от традиционного стиля рекламы банков с её монолитной айдентикой и месседжами, которые должны подчеркнуть серьёзность и надёжность. Эти преимущества в музыкальном проморолике представили анимированные ежи от Viewga Studio.

«Вклады и счета для денЁЖек, ЁЖемесячные выплаты и карта с кЁЖбеком», — такие бонусы представил ёж-Daddy, голосом которого стал электронный музыкант Uglyboy. Кроме того, исполнитель записал бит для саудтрека промо.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Надёжность — константа в коммуникации всех банков. В нашей интерпретации МТС Банк стал надЁЖным, отражающим не только репутацию и безопасность, но и удобное приложение, актуальность и выгодность продуктов банка, их доступность. А юмористический подход и запоминающийся визуальный ряд, надеюсь, привлечет внимание молодежи, «блокирующей» пока нерелевантные, в силу возраста, предложения. В поддержку к видеороликам мы также создали специальный надЁЖный лендинг, подробно раскрывающий «ёжные» фишки каждого продукта.

Ранее в рекламе «МТС Банк» снялась группа The Hatters — для промо сервиса компании его участники записали трек «Give me five» в продуктовом магазине. При создании бита музыканты использовали арбузы, перцы и другие товары со съёмочной площадки.

Состав творческой группы:

МТС (клиент):

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева Мария

Руководитель направления: Валерий Копытин

Менеджер направления: Арина Ежова

BBDO Moscow (агентство)

Mosaic Media (агентство)

Viewga Studio (студия графики)

Арт-директор, режиссёр: Роман Холоденко