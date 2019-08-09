МТС позволит донатить любимому стримеру бургерами и кофе

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС и стриминговая платформа WASD.TV запускают новый сервис по передаче альтернативных донатов во время онлайн-трансляций.

Теперь зрители смогут поддержать любого стримера платформы WASD.TV не только традиционными денежными донатами, но и передать ему подарки в виде кофе, бургеров Burger King, сертификатов на «Амедиатеку» и Ozon.ru. Полный перечень подарков имеется на сайте WASD.TV, пока их несколько десятков.

Это можно будет сделать, если стример активирует в меню запуска трансляций возможность получать альтернативные донаты. Зрители узнают об этом с появлением специальных виджетов. Сервис работает с такими программами для потокового вещания, как OBS Studio и XSplit.

Альтернативные донаты будут интегрированы в чат канала стримера.Зрителю достаточно будет выбрать его в меню чата и оплатить без комиссии по номеру банковской карты, через Apple Pay или Android Pay.

Сервис предоставляет компания Gmoji в рамках специально разработанного технологического решения для WASD.TV. Gmoji — подарок в виде стикера с интегрированной ссылкой, который можно обменять на товар или услугу у партнеров проекта. В зависимости от подарка его можно забрать самостоятельно в удобном для стримера месте в тысячах точек получения по всей России, заказать доставку или активировать онлайн.