«МТС Медиа» запустил студию производства фильмов и сериалов

Холдинг «МТС Медиа» (объединяет развлекательные бизнесы цифровой экосистемы МТС) вывел блок производства оригинального контента в отдельный бизнес. Студия KIONFILM займется производством проектов для онлайн-кинотеатра KION, а также других интернет-платформ, телеканалов и кинопроката. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Kion.

Производственный потенциал студии — больше 30 проектов в год, значительная часть из них будет сниматься для KION. Это полнометражные художественные и документальные фильмы, сериалы в разных жанрах и проекты non-scripted.

Запланированы десятки проектов, в том числе сериалы «Капиталисты» и «Отпечатки», фильм «Остров Доуэля». Находятся в производстве и готовятся к выходу детективная драма «Резервация», комедии «Актерище», «Театральная зона», «Попадос», «Нереалити-2», «Жека Рассел». В производство в рамках студии зашли третий сезон сериала «Почка», комедия «Зовите Витю!», драмеди «Мамин сын», мелодрама «Виноград».

Работа студии предполагает активное взаимодействие с ТВ-каналами и стриминговыми платформами для дальнейшей дистрибуции контента, а также производство полнометражного прокатного кино.

На стадии продакшена находятся фильмы «Алиса в стране чудес», «Герои анекдотов», «Сказка о царе Салтане», «Жизнь по вызову», «Будь моим парнем», «Старый новый бывший», «Семейное счастье».

Студия заключила контракты с несколькими творческими командами, шоураннерами, режиссерами и сценаристами. Гендиректором KIONFILM станет продюсер Максим Филатов, генеральным продюсером — Илья Бурец.

В совместной работе Филатова и Буреца в рамках KION вышли фильмы «Обоюдное согласие. Новый сезон», «Амура», «Первый номер», «Дорогой родственник», «Танго на осколках». Продюсеры продолжат работу в KION, гарантируя преемственность и экспертизу контентной политики платформы.

Софья Митрофанова, гендиректор «МТС Медиа»: Портфель брендов холдинга пополняется новым мощным компонентом — своей студией, чье появление стало логичным шагом развития для онлайн-кинотеатра KION. Самый молодой из стримингов России быстро набрал производственные мощности и представил зрителям линейку оригинальных проектов с собственным характером и со своей системой ценностей. Теперь мы выводим производство в отдельный бизнес и масштабируем его, чтобы стать поставщиками качественного контента для всей российской киноиндустрии.

Алексей Иванов, гендиректор KION: Проекты онлайн-кинотеатра KION имеют собственную узнаваемую ДНК — набор качеств, который выделяет их на фоне контента других стримингов и телеканалов. Приступая к работе в рамках студии KIONFILM, мы намерены сохранить ядро этой ДНК, рассказывая людям честные и глубокие истории о проблемах ближнего круга. Для нас всегда было и остается важным работать как с популярными и давно любимыми зрителями авторами, так и давать голос молодым кинематографистам, которые и есть будущее нашей индустрии. Продюсеры, которые работают в KION, обладают уверенной экспертизой в этом вопросе и будут применять ее в рамках работы студии.

Команда студии формируется из продюсеров KION. Среди них креативные продюсеры Яна Лебедева («13 клиническая», «Лада Голд»), Никита Герфанов («Бэби-тур», «Сергий против нечисти», «Ивановы-Ивановы»), Олег Мастич («Кухня», «Гусар»), Юлия Щетинина («Зеркало для оборотня»). Директором по производству в KIONFILM станет продюсер Ирина Щербович-Вечер, которая ранее работала в производственном департаменте KION.