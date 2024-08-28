Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Hope group — блог digital-агентства
Кругом Digital
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.08.2024 в 17:13

МТС ответила на все вопросы о домашнем интернете в новой рекламной кампании

Она стартовала в Московском регионе

МТС запустила рекламную диджитал-кампанию с актером Никитой Ефремовым, который прочно закрепился в креативной рамке сериала цифровой экосистемы. Активация продвигает «лучший домашний интернет в Москве» и информирует о специальных условиях на подключение.

Несмотря на короткий хронометраж роликов, МТС удалось ответить на все вопросы о домашнем интернете. Кампания стартовала в Московском регионе. Она включает размещение в наружной рекламе, метрополитене, OLV, социальных сетях и на радио.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

На территории качества и скорости в телеком-сегменте достаточно сложно выбиться из клаттера. Какие только приемы и образы не использовались в коммуникации интернета, особенно скоростного — от гепардов до запуска в космос. Нам же в этой компании хотелось найти принципиально другое решение. Надеюсь, нам это удалось, и все вопросы о домашнем интернете наконец будут закрыты.

Состав рабочей группы:

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Анна Епишенкова
Менеджер проекта: Ирина Никифорова

BBDO Moscow (агентство)

Режиссер: Ярослав Чеважевский
Оператор: Михаил Хасая

МТС рекламная кампания домашний интернет
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.