МТС ответила на все вопросы о домашнем интернете в новой рекламной кампании

МТС запустила рекламную диджитал-кампанию с актером Никитой Ефремовым, который прочно закрепился в креативной рамке сериала цифровой экосистемы. Активация продвигает «лучший домашний интернет в Москве» и информирует о специальных условиях на подключение.

Несмотря на короткий хронометраж роликов, МТС удалось ответить на все вопросы о домашнем интернете. Кампания стартовала в Московском регионе. Она включает размещение в наружной рекламе, метрополитене, OLV, социальных сетях и на радио.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: На территории качества и скорости в телеком-сегменте достаточно сложно выбиться из клаттера. Какие только приемы и образы не использовались в коммуникации интернета, особенно скоростного — от гепардов до запуска в космос. Нам же в этой компании хотелось найти принципиально другое решение. Надеюсь, нам это удалось, и все вопросы о домашнем интернете наконец будут закрыты.

Состав рабочей группы:

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева

Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина

Руководитель направления: Анна Епишенкова

Менеджер проекта: Ирина Никифорова

BBDO Moscow (агентство)

Режиссер: Ярослав Чеважевский

Оператор: Михаил Хасая