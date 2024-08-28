МТС ответила на все вопросы о домашнем интернете в новой рекламной кампании

МТС запустила рекламную диджитал-кампанию с актером Никитой Ефремовым, который прочно закрепился в креативной рамке сериала цифровой экосистемы. Активация продвигает «лучший домашний интернет в Москве» и информирует о специальных условиях на подключение.
Несмотря на короткий хронометраж роликов, МТС удалось ответить на все вопросы о домашнем интернете. Кампания стартовала в Московском регионе. Она включает размещение в наружной рекламе, метрополитене, OLV, социальных сетях и на радио.
Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:
На территории качества и скорости в телеком-сегменте достаточно сложно выбиться из клаттера. Какие только приемы и образы не использовались в коммуникации интернета, особенно скоростного — от гепардов до запуска в космос. Нам же в этой компании хотелось найти принципиально другое решение. Надеюсь, нам это удалось, и все вопросы о домашнем интернете наконец будут закрыты.
Состав рабочей группы:
МТС (клиент)
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Анна Епишенкова
Менеджер проекта: Ирина Никифорова
BBDO Moscow (агентство)
Режиссер: Ярослав Чеважевский
Оператор: Михаил Хасая