ONY и Signal создали брендинг для МТС Junior

МТС совместно с агентством ONY и SIGNAL (part of ONY) разработали бренд платформу и визуальную айдентику для детской подписки МТС Junior, трансформировавшейся из тарифа в отдельный продукт.

С помощью семиотического исследования команды Signal и МТС выяснили, что существует разрыв в эстетике мира детства глазами взрослых и глазами детей: хоть анимация, мимимишность и определяют мир ребенка, но они не являются единственными визуальными атрибутами, характерными для детской культуры. Детская эстетика позволяет нарушать правила, сочетать несочетаемое, использовать разного рода «гадости» и «странности».

Подписка МТС Junior наполнена контрастными смыслами — игра и развитие, веселье и безопасность, интересы детей и взрослых. Идея контрастов была взята за основу визуального стиля, чтобы воссоздать вселенную ребенка, наполненную разнообразием и противоположностями.

Так родилась метафора новой айдентики — яркие метаперсонажи, собранные из полярных фактур. Их можно разобрать, как конструктор, на отдельные части — глаза, рот, нос, уши, и они окружены множеством атрибутов детства. Фирменные контролсы тоже ведут себя как одушевленные персонажи — изгибаются, соприкасаются и слипаются друг с другом.

Основой для логотипа стали глаза как главный связующий элемент. Они могут стать атрибутом любого предмета — живого или неживого — и превратить его тем самым в персонажа.

В 3D-объектах воссоздана противоречивая эстетика детского мира, где игра и познание окружающего мира стоят на первом месте, — этого удалось достичь за счет подбора разнообразных фактур и поверхностей из мира ребенка: пластилиновые, гладкие и шершавые, глиттерные и светящиеся объекты. 3D-фигуры композиционно соединяются с фотографиями и контролсами, поддерживают их динамику и взаимодействуют с героями посредством движения, расположения и взглядов.

Была разработана специальная цветовая палитра, подчеркивающая визуальный язык и характер бренда. Синий, зеленый и фиолетовый стали основными цветами нового стиля.

Цветовая палитра стала основой и фотостиля МТС Junior. Она используется в качестве фонов, элементов одежды и предметов в постановочных портретах, в студийной, лайфстайл и предметной съёмке.

Состав творческой группы

МТС (клиент)

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций

Ксения Сергачева, руководитель центра по работе с брендом

Анна Алькина, старший бренд-стратег

Софья Иванова, руководитель направления

ONY (агентство)

Сергей Лавриненко, креативный директор ONY

Эмиль Исхаков, арт-директор в ONY

Линда Косичкина, арт-директор в ONY

Степан Картышов, CG арт-директор в ONY

Константин Симонов, CG дизайнер

Сережа Деревянченко, дизайнер

Егор Тимофеев, CG дизайнер

Георгий Сапожков, дизайнер

Мила Мелькина, директор по стратегии и инсайтам Signal (part of ONY)

Полина Кравченко, старшая исследовательница Signal (part of ONY)

Оля Коваленко, лидер качественных исследований Signal (part of ONY)

Юра Тычинский, старший стратег Signal (part of ONY)

Анна Григорян, стратег Signal (part of ONY)

Екатерина Додонова, продюсер Signal (part of ONY)

Саша Радимова, продюсер

Ксения Емельяненко, продюсер

Анна Федотова, ньюбиз

Батын Эр, PR