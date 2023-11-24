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18+
24.11.2023 в 17:42

МТС пришлось неожиданно заменить Дмитрия Нагиева в новогодней рекламе

Сын Дмитрия Нагиева загадал нечто такое, что по-настоящему перевернуло Новый год

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Так вышло, что желания, загаданные Деду Морозу в канун Нового года, сбываются. По сюжету нового ролика Кирилл, сын Дмитрия Нагиева, в ответ на вопрос дочери о новогоднем пожелании, загадал нечто такое, что по-настоящему перевернуло Новый год и для него самого, и для МТС.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

Перед нами стояла задача ярко донести продукт, супер выгодный тариф Новогодний, поставив его в центре истории, но и в то же время не потерять волшебство момента, всеми любимого праздника, Нового года и его неизменных атрибутов. Ну и, конечно, мы точно знаем, что Дед Мороз в рекламе МТС — один из самых любимых селебрити.

В рекламной кампании задействованы следующие каналы коммуникации: ТВ, диджитал, ООН, блогеры, indoor, радио.

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Анна Епишенкова
Менеджер проекта: Ирина Никифорова

BBDO Moscow (агентство)

Bazelevs (продакшн)

Режиссёр: Ярослав Чеважевский
Оператор: Владислав Опель

Новый год МТС Дмитрий Нагиев
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