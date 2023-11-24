МТС пришлось неожиданно заменить Дмитрия Нагиева в новогодней рекламе

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

Перед нами стояла задача ярко донести продукт, супер выгодный тариф Новогодний, поставив его в центре истории, но и в то же время не потерять волшебство момента, всеми любимого праздника, Нового года и его неизменных атрибутов. Ну и, конечно, мы точно знаем, что Дед Мороз в рекламе МТС — один из самых любимых селебрити.