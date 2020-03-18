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18+
18.03.2020 в 17:45

Бекмамбетов превратил романтический вечер Нагиева в хаос в новой кампании МТС

Новую серию роликов сняли без спецэффектов

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МТС запустил рекламную кампанию в поддержку качества связи и технологии VoLTE, которая позволяет получить высокое качество звука при звонке.

Показать, насколько чистое звучание обеспечивает VoLTE, авторы решили с помощью романтической истории героев в исполнении Дмитрия Нагиева и Марии Горбань.

По сюжету Дима устроил Маше романтический ужин с подарками, клубникой, шоколадным фонтаном и настоящим саксофонистом, но внезапный звонок режиссера Тимура Бекмамбетова превращает эту идиллию в полный хаос: Нагиев быстро устраняет все звуки, не гнушаясь ничем. Причина в том, что главному герою важно показать режиссеру, как он основательно готовится к съемкам и учит свою роль, а не развлекается.

В рекламе МТС уже во второй раз появляется режиссер Тимур Бекмамбетов, в этот раз в формате голоса за кадром и фотографии на экране смартфона главного героя, что, тем не менее, становится катализатором всех событий в ролике.

Все происходящее на площадке снято вживую, без спецэффектов: разбивающийся дрон, уворачивающийся от него саксофонист, булькающий шоколадный фонтан и Маша, затыкающая его подушкой. Один из самых сложных дублей с лопанием воздушных шаров был записан с первого раза.

В качестве саундтрека использована специально записанная для ролика романтическая мелодия, исполненная на саксофоне.

Мария Яковлева, директор департамента по маркетинговым коммуникациям МТС:

Мы рады запустить кампанию, которая показывает, как технологии МТС отвечают базовым потребностям наших клиентов — получать качественную мобильную связь и чистый звук во время голосовых звонков. SMARTСЕТЬ МТС вместе с технологией VoLTE -­ это именно та современная и интеллектуальная сеть, которая обеспечит идеальное звучание с эффектом присутствия собеседника, в чем и убедился главный герой нашего ролика.

МТС использовала следующие каналы коммуникации: ТВ, радио, интернет, наружную рекламу, торговые центры, АЗС.

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

Мария Яковлева — директор департамента маркетинговых коммуникаций
Ксения Сергачева — руководитель направления
Екатерина Красина — менеджер проекта

BBDO Moscow (агентство)

Режиссер — Ярослав Чеважевский

BBDO Moscow МТС
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