Mountain Dew выпустил косметику с ароматом газировки

Бренд газированных напитков Mountain Dew и американская сеть барбершопов Blind Barber объявили о запуске совместной линейки косметических средств с ароматами, вдохновленными фирменной цитрусовой газировкой.



В коллекцию вошли гель для душа, крем для бритья, стайлинговые продукты и даже свеча — все с характерным ароматом Mountain Dew. Основу запаха составляют свежие цитрусовые ноты, сладкие акценты и легкая шипучесть, отсылающая к культовому вкусу напитка.



Партнерство было задумано как способ расширить присутствие бренда Mountain Dew за пределами продуктовой категории и привлечь молодую, тренд-сознательную аудиторию. В Blind Barber такой коллаб считают «естественным продолжением философии бренда», где уход за собой сочетается с элементами поп-культуры.



«Мы давно ищем нестандартные формы самовыражения. И когда в воздухе запахло Mountain Dew, мы поняли — это оно», — прокомментировали в Blind Barber.



Запуск сопровождается рекламной кампанией в духе 90-х, с отсылками к американским бьюти-журналам, поп-арту и олдскульной уличной моде. Коллекция уже доступна на официальных сайтах брендов и в ряде избранных барбершопов в США.



Аналитики отмечают, что рынок мужской косметики становится все более экспериментальным, а бренды из непрофильных индустрий все чаще ищут кросс-сегментные коллаборации как способ привлечь внимание и повысить лояльность аудитории.