Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.04.2025 в 18:06

Mountain Dew выпустил косметику с ароматом газировки

Бренд заколлабился с сетью барбершопов

Бренд газированных напитков Mountain Dew и американская сеть барбершопов Blind Barber объявили о запуске совместной линейки косметических средств с ароматами, вдохновленными фирменной цитрусовой газировкой.

В коллекцию вошли гель для душа, крем для бритья, стайлинговые продукты и даже свеча — все с характерным ароматом Mountain Dew. Основу запаха составляют свежие цитрусовые ноты, сладкие акценты и легкая шипучесть, отсылающая к культовому вкусу напитка.

Партнерство было задумано как способ расширить присутствие бренда Mountain Dew за пределами продуктовой категории и привлечь молодую, тренд-сознательную аудиторию. В Blind Barber такой коллаб считают «естественным продолжением философии бренда», где уход за собой сочетается с элементами поп-культуры.

«Мы давно ищем нестандартные формы самовыражения. И когда в воздухе запахло Mountain Dew, мы поняли — это оно», — прокомментировали в Blind Barber.

Запуск сопровождается рекламной кампанией в духе 90-х, с отсылками к американским бьюти-журналам, поп-арту и олдскульной уличной моде. Коллекция уже доступна на официальных сайтах брендов и в ряде избранных барбершопов в США.

Аналитики отмечают, что рынок мужской косметики становится все более экспериментальным, а бренды из непрофильных индустрий все чаще ищут кросс-сегментные коллаборации как способ привлечь внимание и повысить лояльность аудитории.

Mountain Dew Blind Barber
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.