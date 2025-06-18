Москвичи тратят на офлайн-досуг на час больше, чем жители других городов мира

Жители Москвы ежедневно тратят около семи часов 30 минут на офлайн-досуг, что почти на час больше, чем в других мегаполисах. Данные совместного исследования Агентства креативных индустрий и компании «Рексофт Консалтинг» приводит Forbes. В опросе приняли участие 5,5 тыс. респондентов из Москвы и пяти крупных городов мира — Дубая, Пекина, Лондона, Сеула и Шанхая.

Согласно исследованию, 34% москвичей посещают театры, 33% участвуют в городских праздниках, а 31% регулярно ходят в музеи. Показатели значительно превышают данные по жителям Дубая, Сеула и Шанхая, отмечает издание.

Кроме культурных мероприятий, жители Москвы часто проводят свободное время в пределах района проживания. Основным видом досуга для всех возрастных групп горожан остаются прогулки на свежем воздухе, на которые уходит от 40 до 60 минут в день. На встречи с друзьями москвичи тратят до 40 минут, на посещение кафе и ресторанов — около 30 минут. Почти 47% респондентов, проживающих в столице, любят читать бумажные книги, газеты, журналы и тратят на это порядка 78 минут в день.

Финансовые траты москвичей на досуг составляют в среднем около 25 тыс. руб. в месяц, при этом на офлайн-развлечения уходит большая часть бюджета. На ежедневный досуг они тратят около 11,6 тыс. руб. в месяц (из них 3,5 тыс. руб. на онлайн-досуг и 8,1 тыс. руб. на офлайн), а в местах ситуативного досуга — 13,3 тыс. руб. ежемесячно. Чем старше жители города, тем больше они посвящают времени офлайн-активностям и меньше средств тратят на развлечение.

Авторы исследования отмечают, что жители Москвы ощущают нехватку времени на спорт: 30% респондентов хотели бы уделять больше внимания активному образу жизни, а снижение времени в пути на работу позволило бы увеличить время офлайн-досуга.

Онлайн-досуг у москвичей занимает примерно 35% свободного времени, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в других крупных городах. Среднестатистический житель Москвы тратит около 42 минут в день на видеоконтент, 30 минут — на видеоигры и 36 минут — на социальные сети.