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22.08.2023 в 14:35

Автомобили «Москвич 5» и «Москвич 8» выпустят в 2024 году

В следующем году завод планирует произвести 44 тысячи автомобилей

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Автозавод «Москвич» в 2024 году выпустит две новые модели автомобилей — «Москвич 5» и «Москвич 8». Об этом говорится в презентации компании, представленной её гендиректором Ханс-Петером Мозером на форуме iMAF-2023, передаёт ТАСС.

Кроме того, в следующем году завод рассчитывает произвести 44 тыс. автомобилей, из которых 40 тыс. — с двигателем внутреннего сгоранияи и 4 тыс. — на электротяге.

К 2025 году под брендом «Москвич» выпустят ещё две модели, но информацию о них компания не раскрыла.

Накануне новую модель «Москвича» — лифтбек «Москвич 6» — представили широкой общественности на выставке «Станция Манеж» в Москве. В начале апреля лифтбек презентовали на заводе «Москвич» мэру Москвы Сергею Собянину. Тогда мэр заявил, что производство и продажи машины должны стартовать во второй половине 2023-го.

В июле технологический партнёр столичного завода — татарстанский «Камаз» — сообщал, что под маркой завода «Москвич» планируется производить пять моделей — четыре кроссовера и один седан.

Москвич «Москвич 5» «Москвич 8»
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