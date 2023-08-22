Автомобили «Москвич 5» и «Москвич 8» выпустят в 2024 году

Автозавод «Москвич» в 2024 году выпустит две новые модели автомобилей — «Москвич 5» и «Москвич 8». Об этом говорится в презентации компании, представленной её гендиректором Ханс-Петером Мозером на форуме iMAF-2023, передаёт ТАСС.

Кроме того, в следующем году завод рассчитывает произвести 44 тыс. автомобилей, из которых 40 тыс. — с двигателем внутреннего сгоранияи и 4 тыс. — на электротяге.

К 2025 году под брендом «Москвич» выпустят ещё две модели, но информацию о них компания не раскрыла.

Накануне новую модель «Москвича» — лифтбек «Москвич 6» — представили широкой общественности на выставке «Станция Манеж» в Москве. В начале апреля лифтбек презентовали на заводе «Москвич» мэру Москвы Сергею Собянину. Тогда мэр заявил, что производство и продажи машины должны стартовать во второй половине 2023-го.

В июле технологический партнёр столичного завода — татарстанский «Камаз» — сообщал, что под маркой завода «Москвич» планируется производить пять моделей — четыре кроссовера и один седан.