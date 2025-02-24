Москва выбирает «Ретро FM»

«Ретро FM» — самая популярная музыкальная радиостанция Москвы. Согласно актуальным исследованиям Mediascope, в 2024 году «Ретро FM» заняло первое место в столице по доле рынка по аудитории и продолжает лидировать в 2025 году.

Миллионы слушателей по всей России выбирают «Ретро FM» — радиостанция входит в национальный топ-5 по ключевым медиапоказателям. Каждую неделю на эфир настраиваются 16 млн человек. Кроме того, «Ретро FM» в тройке лидеров по ежедневной аудитории в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске.

Дмитрий Габов, программный директор «Ретро FM»: Успех «Ретро FM» — результат творческого труда всей команды радиостанции. Слушатели — наши друзья, и на протяжении многих лет мы дарим им радость и хорошее настроение каждый день. «Ретро FM» — настоящий музыкальный праздник, который всегда с тобой!

Ежедневно на «Ретро FM» звучит любимая музыка всех поколений — хиты Юрия Антонова, ABBA, Дмитрия Маликова, Адриано Челентано, Ирины Аллегровой, Джо Дассена, Леонида Агутина, Modern Talking, Валерия Сюткина, Boney M, Юрия Шатунова и многих других звездных артистов.

Популярные шоу — «Первая Смена» с ведущими Сашей Светловым и Ритой Субботиной, «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, «Вечеринка Ретро FM» и другие оригинальные программы — давно обеспечили радиостанции народную любовь и признание.

В числе внеэфирных проектов «Ретро FM» — международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM», морской «Круиз Ретро FM» в компании суперзвезд, ежегодная «Космическая неделя» с участием российских и советских покорителей орбиты и многие другие.