Мошенники выпустили поддельную рекламу «Тинькофф Инвестиций» с Олегом Тиньковым

В социальных сетях появилось видео, на котором якобы Олег Тиньков, основатель «Тинькофф Банка», обещает подарить половину суммы, переведенной на сервис для инвестиций. Представители банка назвали ролик плохо сделанным дипфейком, на котором видны следы монтажа, а также вставлен голос другого человека, сообщает РБК.

Видео распространялось под заголовком «Важное заявление от Олега Тинькова». В нем мошенники просят перейти по ссылке для регистрации. По данным Fakecheck, первым обратившим внимание на ролик, если перейти по ссылке, то пользователь попадет на страницу с логотипами банка и «Тинькофф Инвестиций», где его просят оставить имя, email и телефон. Далее эта информация может быть использована для обработки жертвы с целью кражи денежных средств.

На данный момент реклама удалена из соцсетей. В «Тинькофф Банке» подчеркнули, что любая коммуникация с банком и его продуктами ведутся только через официальные каналы. Само видео там назвали некачественным, с заметными следами монтажа.

Представитель «Тинькофф Банка»: Вся коммуникация от «Тинькофф Инвестиций» происходит только по официальным каналам «Тинькофф Инвестиций». Данное видео является плохо сделанным дипфейком, на котором видны следы монтажа, а также вставлен голос совершенно другого человека.

Создание дипфейков (face-swapping, технология обмена изображений лиц) представляет собой синтез ИИ нескольких визуалов — машинный алгоритм генерирует новый контент из заданного набора. Раньше подобные эффекты были возможны только в кинематографе, сейчас они становятся универсальным инструментом в различных отраслях: от политических кампаний до индустрии медиа.