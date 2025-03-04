Нейроботы, фейковые собеседования и замена дверей: новые схемы киберпреступников

Наиболее популярными схемами обмана телефонных и интернет-мошенников в феврале стали «проверка финансовых навыков» перед трудоустройством и «замена дверей в подъезде». В это же время специалисты выявили, что нейроботы начали объединяться в Telegram-группы для кражи денег и данных пользователей.

По данным мобильного оператора «билайн», которые приводит ТАСС, одной из самых распространенных схем в прошлом месяце стала так называемая «проверка финансовых навыков». Жертве предлагают работу и в рамках теста просят перевести деньги на номер телефона мошенников. Во время видеозвонка они считывают данные с экрана, получая доступ к коду подтверждения перевода. По данным группы быстрого реагирования «билайна», сумма кражи за раз может достигать 15 тыс. руб.

Еще одна схема — афера с «заменой дверей в подъезде». Злоумышленники, представляясь сотрудниками управляющих компаний, убеждают жильцов в необходимости замены дверей в подъезде. Они узнают количество заказываемых ключей и предлагают новый индивидуальный код доступа. В результате под предлогом подтверждения операции злоумышленники получают СМС-код для входа на «Госуслуги» и крадут личные данные жертвы.

Кроме того, аферисты активно используют метод обмана с «устаревшими приложениями». Представляясь сотрудниками мобильного оператора, например, самого «билайна», они звонят пользователям (особенно владельцам устройств на Android) и уговаривают их установить «обновление» в виде вредоносного файла. После его загрузки устройство блокируется, а мошенники получают доступ к банковским приложениям.

ИИ в Telegram на службе мошенников

На фоне эволюции мошеннических схем эксперты фиксируют рост активности нейроботов. По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игоря Бедерова, ИИ-комментаторы начали объединяться в группы в Telegram, где обучаются красть данные у пользователей мессенджера и проводить сложные фишинговые атаки.

«Групповая работа ботов резко повышает доверие к их сообщениям, ведь жертва видит «диалог», который выглядит естественно. Ситуация с нейроботами в Telegram — это тревожный сигнал, демонстрирующий, как быстро злоумышленники адаптируются к современным технологиям», — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Специалисты компании BI.ZONE Brand Protection в феврале зафиксировали 990 ресурсов, нацеленных на «угон» профилей пользователей. Боты не просто публикуют спам, а оставляют осмысленные комментарии в популярных обсуждениях. Они выглядят правдоподобно и не вызывают подозрений. В своих профилях злоумышленники размещают фишинговые ссылки, заманивая доверчивых пользователей и крадя их персональные данные.