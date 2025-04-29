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29.04.2025 в 14:50

Мошенники стали использовать тему выплат и приглашений на парад ко Дню Победы

Цель аферистов — получить личные данные россиян

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Мошенники придумали несколько схем в преддверии Дня Победы, в их числе — фейковые выплаты и приглашения на парад. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале года президент Владимир Путин подписал указ о выплате 80 тыс. руб. участникам Великой Отечественной войны (ВОВ) ко Дню Победы. Тему выплат, в частности, используют злоумышленники. Они звонят ветеранам или их родственникам, представляются сотрудниками Социального фонда, Минтруда или соцзащиты и просят для получения выплаты подтвердить личность и назвать код из смс или реквизиты банковской карты.

Также аферисты сообщают о возможности получить медаль ко Дню Победы и просят перейти по ссылке для проверки данных. Или же предлагают оплатить «доставку подарочного набора» переводом на «резервный счет».

Кроме того, мошенники присылают в смс, электронном письме или мессенджере приглашение на парад с просьбой для бронирования места перейти по ссылке и ввести код из смс. Ссылка ведет на поддельный сайт госоргана. Человек вводит свои паспортные данные, СНИЛС, номер карты, а код из смс используется аферистами для доступа к порталу «Госуслуги».

Еще одна схема выглядит следующим образом: людям поступают сообщения о нахождении данных об их родственнике, погибшем в ВОВ. Для уточнения информации пользователей просят перейти по ссылке или отправить код из смс. По ссылке человек переходит на поддельный архивный сайт, где мошенники собирают его персональные данные, а с помощью кода из смс могут ввойти в его аккаунт на «Госуслугах».

Ранее стало известно, что мошенники регистрируют фальшивые аккаунты россиян и выманивают их личные данные.

День Победы Мошенники
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