Мошенники разработали новую схему обмана с помощью портала «Госуслуг»

Мошенники придумали новую схему обмана граждан — рассылать уведомления якобы от портала «Госуслуг» о техническом сбое и с предложением заново пройти регистрацию с уплатой пошлины, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя правления «Сбера» Станислава Кузнецова.

В частности, гражданам приходят уведомления, в которых говорится, что они откреплены от поликлиники из-за технического сбоя и нужно снова пройти регистрацию и уплатить пошлину. В письме злоумышленники подчеркивают, что нужно как можно скорее повторно прикрепиться к поликлинике в период пандемии и предлагают потенциальной жертве сразу перейти по ссылке на портал «Госуслуг», где нужно заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину в размере нескольких тысяч рублей.

После заполнения анкеты данные и деньги уходят к мошенникам. Кроме того, они получают доступ к логину и паролю жертвы и могут зайти в личный кабинет, где хранятся персональные данные, и, например, оформить кредит.

В «Сбере» рекомендовали пользователям тщательно проверять адрес портала, а при получении такого уведомления позвонить в свою поликлинику. Если персональные данные попали к мошенникам, нужно срочно изменить пароль от личного кабинета и сообщить о произошедшем в техподдержку портала.

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