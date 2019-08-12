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12.08.2019 в 16:20

Мошенники начали продавать таблетки для похудения от имени Меган Маркл

На сайтах представлена информация о том, что Маркл привела себя в форму после родов с помощью таблеток

The Mirror

Королевская семья Великобритании столкнулась с мошенниками, которые рекламируют средства для похудения от имени герцогини Сассекской, сообщает издание The Mirror. Именно эта газета первой обнаружила сомнительные сайты в сети.

В фиктивной рекламной кампании для таблеток используются фотографии герцогини до и после беременности. В сфабрикованном интервью Меган утверждает, что смогла вернуться в прежнюю форму после родов исключительно благодаря этому чудо-средству.

Еще на одном сайте неизвестные от имени жены принца Гарри сообщают, что королевская семья хотела запретить ей заниматься продвижением этого средства. Якобы, герцогиня сделала этот проект делом всей своей жизни. В кампании используется фраза, которую Маркл сказала в речи о запуске благотворительной книги Гренфелла.

Издание получило благодарность от представителя Маркл за бдительность. Он подтвердил, что заявленное на этих сайтах является ложью, а использование образа герцогини — незаконным.

Напомним, ранее стало известно, что Маркл стала приглашенным редактором журнала Vogue. Она участвовала в создании сентябрьского номера издания.

Мошенничество Меган Маркл Букингемский дворец
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