Кибермошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

Мошенники начали использовать новый инструмент финансовой защиты россиян — самозапрет на кредиты — для кражи данных и доступа к банковским счетам, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности.

Злоумышленники звонят жертвам от имени «Госуслуг» и утверждают, что запрет установлен некорректно. Затем они присылают фишинговую ссылку, якобы для исправления ошибки. Перейдя по ней, человек попадает на фейковый сайт «Госуслуг», где вводит свои учетные данные, и они «утекают» к мошенникам.

Получив доступ к аккаунту, киберпреступники могут авторизоваться в банковском приложении и распоряжаться средствами жертвы. Кроме того, на телефон потерпевшего может быть загружен вирус, способный перехватывать СМС-коды для входа в банк.

Сигналы о таких мошеннических схемах фиксируют и на платформе «Мошеловка» «Народного фронта». Как отмечает эксперт Александра Пожарская, злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг», банков и бюро кредитных историй, предлагая помощь в установке или снятии самозапрета, установленного по технической ошибке.

Ранее россиян предупредили еще об одной схеме. Мошенники стали предлагать гражданам сдавать в аренду аккаунты WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и террористической в России) за 200 руб. в день. В итоге аферисты получают полный доступ к учетке и используют ее для кражи данных и вымогательства.