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06.03.2025 в 09:15

Кибермошенники начали «арендовать» аккаунты россиян в WhatsApp*

Злоумышленники обещают деньги за передачу им учетки на пару дней

Мошенники разработали новую схему обмана, связанную с арендой аккаунтов WhatsApp (*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Они предлагают пользователям сдавать в аренду их учетки в мессенджере за 200 руб. в день. В итоге злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом жертвы и используют его для кражи личных данных и вымогательства денег. Об этом сообщает «Прайм».

По словам директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука, злоумышленники размещают объявления на форумах, в Telegram-каналах и на сайтах с вакансиями, обещая легкий заработок. Иногда мошенники поясняют, что аккаунт будет использоваться якобы для работы — регистрации на сервисах или общения с иностранными клиентами. После согласия жертву просят передать код подтверждения или даже временно предоставить сим-карту. Получив доступ к WhatsApp, мошенники начинают писать знакомым владельца, прося деньги или личные данные.

Если в переписках есть голосовые записи, то злоумышленники могут использовать их для имитации голоса владельца. Содержащиеся в сообщениях паспортные данные, адреса и другие конфиденциальные сведения также могут попасть в их распоряжение и быть использованы в преступных целях.

Эксперт предупреждает, что «сданные в прокат» аккаунты быстро блокируются WhatsApp за подозрительную активность, а их владельцы могут столкнуться с серьезными последствиями. Восстановить учетную запись практически невозможно. При этом обещанных выплат пользователи так и не получают.

Преступники Мошенники кибермошенники
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