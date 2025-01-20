«Яндекс» перечислил самые частые мошеннические сценарии

Названы наиболее частые мошеннические сценарии 2024 года. Долю в 44% в общей структуре мошеннических вызовов занимает сценарий с продлением договора с оператором связи. Пользователю сообщают якобы от лица оператора о завершении срока документа. Человеку предлагают продлить договор и просят назвать код из СМС. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

На второй строчке в топе — двухэтапное давление на абонента (доля 20%). Первый звонок дает пользователю понять, что с ним разговаривает мошенник. После чего поступает второй звонок якобы от представителя банка, который предлагает обезопасить счета.

На третьем месте в списке наиболее распространенных мошеннических сценариев — обещание выдать или повысить пособия, увеличить размер пенсии или пересчитать выплаты с учетом ранее упущенного стажа или данных. Такие звонки встречаются в 16% случаев.



На четвертой строчке — предложение разблокировать якобы заблокированный из-за подозрительной активности аккаунт, например, на портале «Госуслуги» или в банке (11%). Замыкает пятерку схем доставка письма из отделения почты или службы доставки (5%). Мошенники сообщают о якобы поступившем заказном письме, для доставки которого нужно назвать код из СМС.

В 2024 году автоматический определитель номера от «Яндекса» обработал почти 1,5 млрд телефонных звонков с незнакомых номеров. Из них 800 млн оказались нежелательными, в том числе мошенническими Их доля за год выросла на 16% и составила 56% от общего количества.

Число звонков с незнакомых номеров больше всего увеличилось за прошлый год в Пензенской области (на 86% по сравнению с 2023 годом), Приморском крае (на 22%) и Ростовской области (на 20%). Сильнее всего показатель сократился в Чечне (на 80%), Северной Осетии (на 50%) и Забайкальском крае (на 35%).

Ранее стало известно, что около 9 млн россиян в 2024 году ежемесячно сталкивались с мошенническими сайтами. Владельцы устройств на базе Android чаще игнорируют сообщения об угрозе, чем пользователи iOS.