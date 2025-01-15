Около 9 млн россиян в 2024 году ежемесячно сталкивались с мошенническими сайтами

В прошлом году порядка 9 млн пользователей в России ежемесячно сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или ресурсами, которые содержат вредоносные файлы. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекс браузера».

Чаще всего на мошеннические сайты россияне пытались перейти с мобильных устройств. 5,5 млн пользователей хотя бы раз в месяц сталкивались с такой проблемой.

Владельцы устройств на базе Android на 10% чаще сталкивались с фишинговыми сайтами, чем пользователи iOS. Стоит отметить, что те, у кого Android-устройства, чаще игнорировали сообщения об угрозе, чем владельцы iOS.

При попытке человека перейти на мошеннический сайт, «Яндекс браузер» выдает ему предупреждение о том, что ресурс может быть небезопасным. Игнорировали такие уведомления 17,2% пользователей десктопных компьютеров и 12,5% владельцев мобильных устройств.

Собеседник газеты также отметил, что доля россиян, игнорирующих предупреждение об угрозе, среди мужчин в 2,3 раза больше, чем среди женщин.

В компании F.A.C.C.T. изданию рассказали, что в прошлом году среднее число поддельных ресурсов на один крупный бренд увеличилось на 28% и превысило 10 тыс. сайтов. Количество фишинговых ссылок, ведущих на сайт, через который злоумышленники похищали данные банковских карт пользователей, выросло в среднем с 2,4 тыс. до 3,7 тыс. на один бренд. Число скам-ресурсов, через которые россияне переводили деньги мошенникам, возросло с 5,4 тыс. с 6,3 тыс. на бренд.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2024 года количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2023 года.