В России предложили наказывать сотрудников банков за мошеннические кредиты

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил ввести в России административную и уголовную ответственность для сотрудников банков за оформление кредита без добровольного согласия клиента или за вывод денег, полученных по таким договорам. Об этом сообщает РБК.

НСФР предлагает прописать в Трудовом кодексе право работодателя увольнять сотрудника, нарушившего внутренние процедуры, что привело к выдаче мошеннического кредита. В числе других предложений — внедрение процедуры досудебного возмещения похищенных денег с пропорциональным распределением ответственности между сторонами сделки и введение мер против повторного получения людьми кредитов без добровольного согласия.

В начале марта на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости повысить ответственность кредитных организаций за сохранность клиентских денег.

В НСФР считают, что ответственность банков за нарушения при выполнении антифрод-процедур урегулирована для платежного и кредитного фрода. Нужно усилить ответственность для конкретных лиц, умышленно содействующих оформлению мошеннических кредитов.

Ранее стало известно, что кибермошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Аферисты выдают себя за сотрудников «Госуслуг» и крадут данные через фишинговые ссылки.