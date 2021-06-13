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13.06.2021 в 11:00

PRO твои рекорды: «Спортмастер» и More сняли экшн-промо нового формата магазинов бренда

В роликах кампании консультанты стали настоящими «гуру» футбола и бега

Сеть магазинов «Спортмастер» этой весной запустила рекламную кампанию специальной категории товаров и услуг для профессиональных спортсменов. Для этого креаторы из More и Big Media сняли «футбольные» и «беговые» ролики — они демонстрируют, как правильно подобранные экспертом товары помогают людям улучшать свой результат, увлеченно заниматься спортом без травм и добиваться новых рекордов. Об этом Sostav сообщила пресс-служба агентства.

Цель промо — привлечь в магазины «Спортмастер PRO» увлеченных спортом людей, где покупатели смогут найти расширенный ассортимент товаров и брендов в разных категориях, специализированные PRO-сервисы (например, бутфитинг или натяжка струн на ракетках), а также получить консультацию от PRO-экспертов.

В ролике обыгрывается работа профи «Спортмастер PRO» на опережение: пока игрок на футбольном поле продумывает тактику нападения на соперника, у консультанта сети магазинов в это время уже подготовлен план защиты, а также подобран победный «лук» для спортсмена.

В еще одном экшн-видео консультант «Спортмастера» перевоплощается в наставника чемпионов и настоящего «гуру» бега — он знает особенности экипировки для каждого маршрута.

Как отметили креаторы, оба ролика были сняты за одну 24-часовую смену. Их режиссером стал Феликс Умаров — ему удалось органично объединить в одну историю мир «Спортмастера PRO» и тренировки спортсменов. Также усилил инсайт о желании бренда помочь атлетам в достижении их целей слоган кампании: «Спортмастер PRO твои рекорды».

Ранее «Спортмастер» и More представили стильный ролик, разработанный по канонам актуального молодежного видеоконтента: в цифровой формат команда проекта включила пленочные фотоснимки и коллажи.

Состав творческой группы:

Спортмастер PRO (клиент):

Директор по управлению клиентским опытом — Зинаида Хохлова
Директор по маркетинговым коммуникациям — Ирина Исмаилова
Руководитель группы по коммуникации категории «Спорт» — Юрий Кан

More (агентство):

Креативные директора — Мария Борзилова, Ярослав Орлов
Руководитель творческой группы — Александр Алхименков
Старший арт-директор — Александр Орехов
Копирайтер — Ксения Рябова
Стратег — Анна Захарова
Аккаунт-директора — Александра Червоткина, Анастасия Семенова
Аккаунт-менеджер — Надежда Вахрушева

Big Media (продакшн):

Продакшн-директор — Артем Субботин
Продюсеры — Ольга Артамонова, Ирина Строева
Режиссер — Феликс Умаров
Второй режиссер — Настя Ширина
Оператор — Егор Процько
Оператор дрона — Владимир Терентьев

Спортмастер MORE
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