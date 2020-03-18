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18+
18.03.2020 в 12:30

«Спортмастер» и MORE выпустили новый ролик. Они назвали его самым стильным в истории бренда

Цифровое и пленочное видео, фотоснимки, коллажи и анимация

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Сеть спортивных магазинов «Спортмастер» двигается в направлении омоложения своей целевой аудитории. Новый проект, направленный на продвижение весенней коллекции среди молодежи, создавался в коллаборации агентства More (BBDO Group), режиссера Ладо Кватания, группировки Sinners и Антона Ревы.

Креаторы рассказали, что новый OLV сделан по новейшим канонам актуального молодежного видео контента: цифровое видео пересекается с пленочным, фотоснимки и коллажи накладываются друг на друга вместе с анимацией.

Классические брендированные элементы нативно переродились в неожиданной новой стилистике и воспринимаются нелояльной молодой аудиторией гораздо более релевантно.

Состав творческой группы:

«Спотмастер»

Директор по управлению клиентским опытом ­- Зинаида Хохлова
Директор по маркетинговым коммуникациям — Ирина Исмаилова
Руководитель группы — Алена Борисова
Бренд-менеджер­ - Дарья Коржова

More

Креатиный директор — Мария Боризилова, Ярослав Орлов
Креативная пара — Саша Орехов, Ксюша Рябова
Аккаунт директор — Саша Червоткина
Аккаунт менеджер — Надя Вахрушева
Директор по стратегии — Анна Захарова
Продюсер — Катя Фенкина

Hype Production

Продюсер — Андрей Самсонов
Режиссер — Ладо Кватания
Оператор — Андрей Краузов
Режиссер аналоговых материалов — Антон Рева
CG — Sinners

Fancy State Music Agency

Продюсер — Максим Голубчиков
Композитор — Дмитрий Вещунов

Спортмастер MORE
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