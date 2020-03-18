«Спортмастер» и MORE выпустили новый ролик. Они назвали его самым стильным в истории бренда

Сеть спортивных магазинов «Спортмастер» двигается в направлении омоложения своей целевой аудитории. Новый проект, направленный на продвижение весенней коллекции среди молодежи, создавался в коллаборации агентства More (BBDO Group), режиссера Ладо Кватания, группировки Sinners и Антона Ревы.

Креаторы рассказали, что новый OLV сделан по новейшим канонам актуального молодежного видео контента: цифровое видео пересекается с пленочным, фотоснимки и коллажи накладываются друг на друга вместе с анимацией.

Классические брендированные элементы нативно переродились в неожиданной новой стилистике и воспринимаются нелояльной молодой аудиторией гораздо более релевантно.

Состав творческой группы:

«Спотмастер»

Директор по управлению клиентским опытом ­- Зинаида Хохлова

Директор по маркетинговым коммуникациям — Ирина Исмаилова

Руководитель группы — Алена Борисова

Бренд-менеджер­ - Дарья Коржова

More

Креатиный директор — Мария Боризилова, Ярослав Орлов

Креативная пара — Саша Орехов, Ксюша Рябова

Аккаунт директор — Саша Червоткина

Аккаунт менеджер — Надя Вахрушева

Директор по стратегии — Анна Захарова

Продюсер — Катя Фенкина

Hype Production

Продюсер — Андрей Самсонов

Режиссер — Ладо Кватания

Оператор — Андрей Краузов

Режиссер аналоговых материалов — Антон Рева

CG — Sinners

Fancy State Music Agency

Продюсер — Максим Голубчиков

Композитор — Дмитрий Вещунов