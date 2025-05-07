Креативный директор Monochrome ответила на критику скандального поста о Дне Победы

Креативный директор бренда Monochrome Алиса Боха ответила на критику после резонансного поста о графике работы московского магазина на Большой Дмитровке в День Победы. Об этом сообщает Spletnik.

Ранее в Telegram-канале бренда появилась публикация, возмутившая пользователей. В сообщении говорилось, что 7 и 9 мая фирменный магазин Monochrome будет открыт с 14:00: «Потому что, что? Правильно — парад. Потому что, что? Правильно — всем плевать на бизнес чужой. Ноу комментс, как говорится». Такое «уведомление» о графике работы бутика вызвало волну критики бренда в соцсетях. После этого администраторы канала удалили провокационный пост.

Автор скандального сообщения — Алиса Боха — ответила на реакцию возмущенных россиян в своем закрытом Telegram-канале. По словам женщины, она не ожидала столь негативного отклика и подчеркнула, что публикация отражала раздражение из-за ограничений, с которыми сталкивается бизнес в праздничные дни.

«Даже не могла подумать, что мой комментарий про закрытие магазина может вызвать столько негатива. Очень хочется послушать тех же комментаторов, кто пишет мне гадости, когда им отключат интернет. А еще хочется их послушать в момент, когда они стоят в пробках, когда дорогу перекрывают. Конечно, проще написать гадость чужому человеку… Надеюсь, всем полегчало сразу же», — написала Боха, комментируя нападки в свой адрес.

Руководство компании принесло официальные извинения за пост. Генеральный директор Monochrome Николай Богданович признал, что публикация стала результатом необдуманного подхода к коммуникации и подчеркнул, что подобные сообщения должны быть более взвешенными и однозначными.

«Мы допустили колоссальную ошибку. Очень сильно и на совершенно пустом месте. Просто потому, что впервые в жизни не подумали над тем, что и как пишем. И что сам формат письма обязывает автора донести свою мысль однозначно и недвусмысленно — с этой задачей мы, к огромному стыду, не справились», — говорится в обращении Богдановича.