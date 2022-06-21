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18+
21.06.2022 в 15:30

Mondelez купит производителя батончиков Clif Bar за $2,9 млрд

Это уже девятая покупка компании с 2018 года

Компания Mondelez International, выпускающая продукты питания под брендами Alpen Gold, Milka, «Юбилейное», Oreo, Picnic, «Барни» и другими, объявила о покупке крупнейшего американского производителя энергетических батончиков Clif Bar & Company за $2,9 млрд. Об этом компания сообщила на своём сайте.

Clif Bar выпускает батончики Clif, Luna и Clif Kid. Покупка бизнеса позволит Mondelez нарастить направление производства снеков. Сейчас в портфеле компании также есть американский производитель замороженных снеков Perfect Snacks и британский производитель спортивного питания Grenade. Включение Clif Bar в портфель обеспечит долгосрочный рост, считают в компании.

В зависимости от финансовых показателей Clif Bar сумма сделки может корректироваться. Приобретение планируется закрыть в третьем квартале.

Это уже девятое приобретение Mondelez с 2018 года, пишет Reuters. Корпорация инвестирует в снековый бизнес на ключевых рынках — по заявлению самой компании, направление активно растёт. В этом году Mondelez уже договорилась о покупке мексиканской Ricolino и закрыла сделку по приобретению греческой Chipita S.A. (в России продаются её круассаны 7Days).

Мария Полищук
Mondelez Mondelez International Clif Bar
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