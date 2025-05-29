Молоко с паспортом: запуск прозрачного бренда «Оломоло»

Потребители не читают этикетки — они ищут знак доверия. Новый молочный бренд «Оломоло» и Radar рассказали Sostav, как сделать этот знак работающим.

Полка, где никто никому не верит

Молочная полка давно превратилась в шумовое пятно: все белое, натуральное, отборное. Индустрия давно говорит на одном языке, и в этой однородности потребитель теряет ориентацию и по инерции тянется к тому, что уже знает. Никто уже не верит «100% натуральному» — но и альтернативы нет.

Красногорский молочный комбинат — производитель полного цикла из Оренбурга — стремился вывести на рынок бренд молочных продуктов с другим подходом. Название, концепция, легенда, логотип и упаковка должны были помочь не просто заявить о себе, а выбить потребителя из привычной слепой лояльности. Не добавить к хаосу еще одну упаковку с зелеными лугами, а предложить инструмент выбора.

Так появилась идея: «Молоко с паспортом».

Когда доверие — это данные

Если мы сканируем QR-коды на билетах и лекарствах — почему не на молоке?

«Оломоло» — не про обещания, а про прозрачность. Перейдя по QR-коду с упаковки «Оломоло», можно узнать больше об этапах производства, ассортименте и комбинате. Концепция «Молоко с паспортом» появилась до внедрения системы «Честный знак»: еще до того, как государство начало требовать прозрачности. И ушла дальше него — не маркировка ради формальности, а новая потребительская привычка.

Нейминг из трех букв

Создать охраноспособное название в переполненной молочной категориии — задача не из простых. Легкость, звучность, ассоциации с продуктом при этом должны максимально отличаться от других брендов. Решением стал палиндром «Оломоло»: читается одинаково в обе стороны, звучит свежо и молочно, строится всего из трех букв. Простота названия перекликается с идеей продукта: никакой лишней мишуры — только суть. Этот минимализм лег в основу и визуальной концепции.

Без коров. Без лужаек. Без клише.

Дизайн упаковки полностью отказался от визуальных штампов сегмента: никаких деревенских мотивов, пасторалей и героев. Только типографика, только цифры, только факты.

Акцидентный гротеск с большой высотой создает ритм и цепляет взгляд. Цветовая палитра отсылает к свежести и чистоте. Каждая упаковка работает как инфографика: минимум визуального шума, максимум полезной информации.

Сергей Бондарев, заместитель председателя по производству СПК МК «Красногорский»: Этот проект стал знаковым для нас — «Оломоло» — первая торговая марка, которую выпустил Красногорский молочный комбинат. В условиях перенасыщенного рынка, было не просто придумать новое, но благодаря команде Radar нам это удалось. Название «Оломоло» идеально отражает концепцию бренда — оно простое, запоминающееся и ассоциируется с молоком. Это не просто молоко, это молоко с паспортом, и теперь покупатели могут быть уверены в том, что они едят.

Состав творческой группы

СПК МК «Красногорский» (клиент)

Radar (агентство)

Исполнительный директор: Мария Лопатина

Креативный директор: Максим Абушаев

Директор по стратегии: Антон Грищенко

Арт-директор: Даниил Шумаков

Руководитель креативной группы: Дарья Лукина

Старший креативный копирайтер: Святослав Лобанов

Старший дизайнер: Алексей Панов

Senior account manager: Анастасия Горюшкина

New business manager: Дарья Храмцова