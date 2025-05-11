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18+
11.05.2025 в 15:11

Moby открыл доступ к 500 трекам для некоммерческих проектов

Теперь библиотекой платформы mobygratis можно бесплатно пользоваться в видео, подкастах и презентациях

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Американский музыкант Moby предоставил открытый доступ к 500 авторским трекам, которые можно свободно использовать в некоммерческих проектах — от студенческих фильмов до подкастов, презентаций и анимации. Об этом сообщается на обновленной версии его платформы mobygratis.com.

Как подчеркнул артист, его цель — поддержать независимое креативное сообщество, у которого нет бюджета на лицензирование музыки. Новые композиции можно использовать безвозмездно при соблюдении ряда условий: они не должны сопровождать проекты, продвигающие продукты животного происхождения, оружие или правые политические взгляды.

«Во время пандемии я закончил около 1500 неизданных треков. 500 из них уже доступны на сайте. Если кому-то они помогут реализовать проект, я буду только рад», — написал Moby в официальном обращении.

Все треки доступны в форматах MP3, WAV и многодорожечном WAV, что позволяет адаптировать музыку под разные задачи: от танцевальных номеров до звукового дизайна короткометражек. Поисковая система на платформе позволяет фильтровать треки по жанру, темпу и настроению.

Платформа mobygratis существует с 2005 года. Обновленная библиотека и интерфейс делают ее более доступной для молодых авторов, студентов и инди-команд. Для коммерческого использования музыки требуется отдельная лицензия. В остальных случаях — только креатив и соблюдение этики.

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