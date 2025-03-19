Мобильный доход ChatGPT установил новый ежемесячный рекорд после всплеска в январе-феврале 2025 года, пишет Digital Information World. Сервис аналитики мобильных приложений Appfigures отслеживает доход ChatGPT с момента запуска его мобильного приложения в 2023 году. Согласно данным сервиса, приложение ChatGPT достигло 100 млн долларов потребительских расходов на мобильное приложение в Google Play и App Store. Это рекордный месячный доход для любого приложения.



Если посмотреть на этапы роста доходов мобильного приложения ChatGPT в Google Play и App Store, заметна следующая динамика: доход в 1 млн долларов был достигнут за 12 дней, 10 млн долларов — за 8 месяцев, 25 млн долларов — за 13 месяцев, 50 млн — за 17 месяцев. Таким образом, ChatGPT достиг отметки в 100 миллионов долларов дохода за 22 месяца. Общий объем потребительских расходов с момента выпуска составил 725 миллионов долларов. Другие компании, такие как xAI с Grok, также наблюдают некоторый рост своих доходов с февраля этого года.