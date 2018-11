MIXX Russia Awards объявил победителей

Под влиянием признанных индустрией фестивалей и конкурсов структура MIXX Russia Awards в 2018 году была адаптирована под российские реалии и представлена тремя группами категорий: Channels Of Communications; Tools & Craft; Best Use Of Tools и категориями Web Sites, Mobile Sites & Apps, Social Media, Video Ad, Media Campaigns. Результаты были объявлены на Церемонии награждения в рамках MIXX Russia Conference.

CHANNELS OF COMMUNICATIONS

Social Media / Social Media Campaign

Золото: Bootleg — Преролл-драма «Трезвон»



Серебро: Possible Moscow — Подбери стикер

Серебро: Zebra Hero — Wi-Fi girl

Бронза: Zebra Hero — Tanuki Delivery

Web-sites / Web-site. Platform

Серебро: Possible Moscow — Назад к средневековью

Mobile Sites & Apps / Mobile App

Серебро: EastBanc Technologies — IngoMobile — реализация и продвижение инновационного мобильного приложения ПАО «Ингосстрах»

Film & Video Ad / Video Ad. Longform (> 30 sec)

Серебро: Zebra Hero — Tanuki Delivery

Бронза: Great — Как Касперский звук свиньи придумал

Media Campaign / Branded Content

Золото: РА «Восход» — Сделано диабетиками

Бронза: Zebra Hero — Tanuki Delivery

Бронза: BBDO Russia Group — Shazam your hunger

Media Campaign / Cross-platform Campaign

Серебро: BBDO Russia Group — 1 «Аф» класс

Серебро: Mindshare —Фото Ковчег

Media Campaign / Mobile Campaign

Бронза: Possible Moscow — Подбери стикер

TOOLS & CRAFT

Mobile Sites & Apps / Experimental & Innovation

Золото: Possible Moscow — Enter the HuMachine

Mobile Sites & Apps — User Experience

Серебро: EastBanc Technologies — IngoMobile — реализация и продвижение инновационного мобильного приложения ПАО «Ингосстрах»

Mobile Sites & Apps / Design. Functional

Бронза: EastBanc Technologies — IngoMobile — реализация и продвижение инновационного мобильного приложения ПАО «Ингосстрах»

Web-sites / Design. Functional

Серебро: Possible Moscow — Назад к средневековью

Бронза: Travelask — ЕВРОПЕЙСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПАВЛА ТРЕТЬЯКОВА

Web-sites / Data Visualization

Серебро: Zephyrlab — МегаФон. Годовой отчет

Web-sites / Experimental & Innovation

Серебро: Синема 360 — Рекламное интерактивное шоу в кинотеатрах «До сеанса»

Web-sites / Design. Aesthetic

Бронза: Proximity — ВТБ Арена Visa

Web-sites / User Experience

Бронза: Fistashki — Миссия Omen

Social Media / Experimental & Innovation

Золото: Possible Moscow — Подбери стикер

Бронза: WNM.Digital — VK BATTLE ROYALE

Social Media / Overall Social Presence of Brand

Серебро: Re:evolution — Yota в социальных сетях

Бронза: Re:evolution — УАЗ — angry RUSSIAN SMM

Бронза: AMDG — «Дымов»: удачное использование мемов и ситуативного контента для коммуникации в социальных сетях

Social Media / Photography & Graphics

Серебро: AMDG — «Дымов»: удачное использование мемов и ситуативного контента для коммуникации в социальных сетях

Social Media / Social Video Series

Серебро: Zebra Hero — Stories behind my photos — Instagram-сериал

Серебро: Re:evolution — Кликбейт шоу

Бронза: Bootleg — Преролл-драма «Трезвон»

Social Media / Native Advertising

Бронза: РА «Восход» — Love Stories

Social Media / Media Promotions & Contests

Бронза: WNM.Digital — VK BATTLE ROYALE

BEST USE OF TOOLS

Best Use of Digital Audio Advertising

Золото: Bootleg —Измени музыку будущего

Best Use of Photography

Золото: Mindshare — Фото Ковчег

Best Use of Virtual and Augmented Reality

Серебро: Russ Outdoor — Рекламный ролик на HD-экране остановочного павильона с эффектом дополненной реальности

Серебро: Progression — [VR]alism

Best Use of Data

Серебро: Initiative — Dove Dry Shampoo

Best Use of Viral Advertising

Бронза: Great — Как Касперский звук свиньи придумал

Best Use of Programmatic Advertising

Бронза: Initiative — Dove Dry Shampoo

Best Use of Animation or Motion Graphics

Бронза: Possible Moscow — Enter the HuMachine

Best Use of Native Advertising

Бронза: Initiative — AXE Киберспорт