Мишель Обама расскажет сотрудникам Publicis Groupe, как построить инклюзивную среду

Publicis Groupe Russia объединит 80 тысяч своих сотрудников на платформе Marcel в течение четырех дней. Во время этой масштабной видеоконференции холдинг поделится с сотрудниками планами на 2021 год и расскажет, как помочь клиентам побеждать в мире платформ и экосистем. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Каждый из четырех дней мероприятия посвящен отдельной теме. На основе равенства и единения в новом году будут запущены пять ключевых инициатив для переосмысления работы в условиях новой реальности. Их обсуждение пройдет совместно с приглашенными гостями, такими как Мишель Обама, бывшая первая леди США, Боб Айгер, исполнительный председатель The Walt Disney Company, и Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft. Каждый сотрудник сможет задать им вопрос в сессии «Вопросы и ответы».

Артур Садун, Chairman & CEO Publicis Groupe: После такого сложного года мы должны нашим людям больше, чем просто новогодние поздраления. Это наш способ отблагодарить всех сотрудников в Publicis Groupe за их вклад в компанию за последние 12 месяцев. Отметить все их достижения за этот кризисный год и настроиться на определенный курс в 2021-ом. В то время, когда многие из нас все еще изолированы, мы считаем своим долгом объединить всех и еще раз показать, что когда мы желаем быть вместе — мы вместе.

Компания также выпустила традиционный новогодний ролик, в котором Артур Садун сидит на диване в пижаме и ест чипсы. Он получил название «Больше, чем поздравления к 2021 году».