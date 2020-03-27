Мировой рынок люкса в 2020 году ждёт рекордное падение из-за кризиса и пандемии

Мировой рынок люкса в этом году просядет примерно на четверть, до €226 млрд. На рынок окажет влияние экономический кризис, пандемия коронавируса и связанный с ней карантин в ряде ключевых стран, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Bain & Co.

Такое падение случится впервые за всю историю исследований. Только в 2009 г. в период финансового кризиса рынок снизился на 8% по сравнению с 2008 г. В другое время ни катаклизмы, ни террористические атаки, ни снижение потребления в США перед выборами, ни замедление роста экономики Китая не провалили глобальный люксовый рынок.

По сообщениям Bain & Co, текущая ситуация уникальна, поскольку не до конца понятно, чем можно будет перекрыть падение рынка в первые кварталы, к тому же сроки продления карантина также непредсказуемы. Проблемы в экономике влекут снижение покупательной способности населения, а товары класса люкс не являются первой необходимостью.

В ЦУМе неделя с 9 по 15 марта стала рекордной по выручке: рост продаж в универмаге был 45%, в онлайне — 125%, говорит представитель ЦУМа, ажиотаж совпал с первой волной роста курса. Больше всего спросом пользовались сумки, потом одежда и обувь. Последние дни фиксируется значительное снижение трафика.

Президент Национальной палаты моды Александр Шумский считает, что падение рынка может составить не менее 40%. Люкс-ритейлеры сильно пострадали из-за прекращения международного туризма, продажи упали более чем на 50%, подсчитал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, ГУМ может терять в выручке до 5 млн руб. в день из-за отсутствия продаж арендаторов и прекращения работы гастронома и заведений общепита, а ЦУМ — до 30 млн руб. в день.

По данным Boston Consulting Group, в 2018 году мировой рынок предметов роскоши составил €920 млрд. Самой массовой категорией потребителей товаров люкс стала категория true-luxury, на нее сейчас приходится около 50% в количественном выражении и 30% в финансовом. По данным отчёта 18,5 млн человек ежегодно тратят на люкс €5000−8000.