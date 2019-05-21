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21.05.2019 в 09:35

«Мираторг» планирует начать выпускать собственное бутилированное молоко

Старт продаж запланирован на осень 2019 года

Depositphotos

Крупнейший российский производитель свинины и говядины «Мирнаторг» планирует выйти на молочный рынок с молоком под собственным брендом, сообщают «Ведомости».

О желании освоить новый рынок компания заявляла еще в 2017 году. Она собирается вложить не менее $400 млн в развитие нового направления. Это желание никуда не делось, уточнил вице-президент компании Александр Никитин. Пока идет разработка проекта.

Новое производство расположится на ферме Благодатненской, которую компания выкупила еще в 2014 году. Изначально там занимались откормом бычков от молочных коров для получения розовой телятины.

В молочном проекте будет выпускаться молоко, а также сыры, молочная и кисломолочная продукция. Планируется приобрести около 20 тысяч голов молочного стада.

В начале пути компания хочет продавать молочную продукцию исключительно в собственных магазинах. Цена бутылки молока составит порядка 50−70 рублей.

Мираторг Молоко Мясо
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