Как «Миранда» и Radar запустили бренд мобильной связи в Крыму

В 2023 году на рынке сотовой связи Крыма появилась «Миранда», дочерняя компания «Ростелекома», ранее известная как интернет-провайдер. Об этапах создания федерального бренда Sostav рассказали представители агентства Radar .
Медиастратегия
Сотрудничество началось с обновления айдентики, а также замены названия «Миранда-медиа» на более лаконичное. За этим последовала разработка медиастратегии, big idea годовой рекламной кампании и съёмка видеороликов для двух флайтов. Сверхзадача: создать федеральный бренд мобильной связи для молодых и активных крымчан, не уступающий конкурентам.
Для повышения узнаваемости «Миранды» команда Radar предложила использовать охватные телеканалы, соцсети и крупные статичные конструкции по всему полуострову. Для более тесного контакта — эмбиент-рекламу и BTL-мероприятия.
big idea
Выложить фото с горной вершины или сторис с пляжа за пару секунд — то, к чему привык любой житель России, приехавший в отпуск. Ведь так и «должно быть». Оказалось, что среди крымских операторов почти нет конкуренции. В летний сезон сеть перегружена, интернет ловит не везде, а абоненты из других регионов вынуждены пользоваться дорогим роумингом или покупать местные сим-карты.
В основу идеи и слогана лёг посыл, что «Миранда» — это мобильная связь, какой она и должна быть. «Твоё по праву никогда не сгорит, а для звонков внутри своей страны не нужно дополнительных трат» — такой подход транслируют представители бренда. Прозрачный сервис призвана подчёркивать фраза с двойным смыслом — «честно говоря», с которой начинаются видеоролики, а дальше идёт рассказ о тарифах через близкие молодой аудитории сравнения.
Продакшен
В первом ролике, подобно гигабайтам и минутам, сгорает заказанная и недоеденная пицца. Обидно, не правда ли? Неоновая локация поддержала современный дух «Миранды» и задала тон всему ролику. Команда уделила внимание каждой детали продакшена: от брендинга до вспыхивающей под присмотром пиротехника пиццы в кадре.
Второй ролик команда снимала уже через два дня. По сюжету дочь звонит маме из Петербурга. В их диалоге нет разницы между бордюром и поребриком, как и в цене звонков по России. Летнюю атмосферу и скопление туристов получилось воссоздать в первые дни майских праздников.
Ирина Кузьмина, директор B2С ООО «Миранда-медиа»:
С Radar мы работаем уже второй год в диапазоне задач от коммуникационной стратегии до ребрендинга. Яркий пример профессионализма команды — разработка креатива и продакшн 2-х видеороликов в разных городах менее чем за 3 недели. Это не просто задача, а настоящий вызов. Особенно впечатлили сроки выполнения и качество. Ролики получились яркими, динамичными, полностью отражали ценности и настроение «Миранды». Рекламная кампания стартовала точно в срок, новый бренд мобильной связи успешно вышел на рынок Крыма.
В результате комплексной работы «Миранда» запустилась на рынке в короткие сроки. Благодаря целостной идее коммуникация бренда ведётся последовательно и легко воспринимается в течение года, а ролики и визуалы в фирменном стиле уже вдохнули новизну в рекламу мобильных операторов Крыма.
Состав творческой группы
ООО «Миранда-медиа» (клиент)
Radar (агентство)
Креативный директор: Максим Абушаев
Директор по стратегии: Антон Грищенко
Арт-директор, дизайнер: Даниил Шумаков
Старшие копирайтеры: Святослав Лобанов, Дарья Лукина
Исполнительный директор: Мария Лопатина
Старший аккаунт-менеджер, продюсер: Ирина Артёмова
Менеджер по развитию бизнеса: Дарья Храмцова
Режиссер: Глеб Середа
Второй режиссёр: Владимир Огородов
Оператор-постановщик: Константин Мордвинов
Художник-постановщик: Василий Иванов
Ассистенты продюсера: Вероника Конькова, Надежда Панасенко
Графический дизайнер: Максим Лотт
Цветокоррекция: Алексей Тихонов
Музыка: Александр Кендыш