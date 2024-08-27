Как «Миранда» и Radar запустили бренд мобильной связи в Крыму

В 2023 году на рынке сотовой связи Крыма появилась «Миранда», дочерняя компания «Ростелекома», ранее известная как интернет-провайдер. Об этапах создания федерального бренда Sostav рассказали представители агентства Radar .

Медиастратегия

Сотрудничество началось с обновления айдентики, а также замены названия «Миранда-медиа» на более лаконичное. За этим последовала разработка медиастратегии, big idea годовой рекламной кампании и съёмка видеороликов для двух флайтов. Сверхзадача: создать федеральный бренд мобильной связи для молодых и активных крымчан, не уступающий конкурентам.

Для повышения узнаваемости «Миранды» команда Radar предложила использовать охватные телеканалы, соцсети и крупные статичные конструкции по всему полуострову. Для более тесного контакта — эмбиент-рекламу и BTL-мероприятия.

big idea

Выложить фото с горной вершины или сторис с пляжа за пару секунд — то, к чему привык любой житель России, приехавший в отпуск. Ведь так и «должно быть». Оказалось, что среди крымских операторов почти нет конкуренции. В летний сезон сеть перегружена, интернет ловит не везде, а абоненты из других регионов вынуждены пользоваться дорогим роумингом или покупать местные сим-карты.

В основу идеи и слогана лёг посыл, что «Миранда» — это мобильная связь, какой она и должна быть. «Твоё по праву никогда не сгорит, а для звонков внутри своей страны не нужно дополнительных трат» — такой подход транслируют представители бренда. Прозрачный сервис призвана подчёркивать фраза с двойным смыслом — «честно говоря», с которой начинаются видеоролики, а дальше идёт рассказ о тарифах через близкие молодой аудитории сравнения.

Продакшен

В первом ролике, подобно гигабайтам и минутам, сгорает заказанная и недоеденная пицца. Обидно, не правда ли? Неоновая локация поддержала современный дух «Миранды» и задала тон всему ролику. Команда уделила внимание каждой детали продакшена: от брендинга до вспыхивающей под присмотром пиротехника пиццы в кадре.

Второй ролик команда снимала уже через два дня. По сюжету дочь звонит маме из Петербурга. В их диалоге нет разницы между бордюром и поребриком, как и в цене звонков по России. Летнюю атмосферу и скопление туристов получилось воссоздать в первые дни майских праздников.

Ирина Кузьмина, директор B2С ООО «Миранда-медиа»: С Radar мы работаем уже второй год в диапазоне задач от коммуникационной стратегии до ребрендинга. Яркий пример профессионализма команды — разработка креатива и продакшн 2-х видеороликов в разных городах менее чем за 3 недели. Это не просто задача, а настоящий вызов. Особенно впечатлили сроки выполнения и качество. Ролики получились яркими, динамичными, полностью отражали ценности и настроение «Миранды». Рекламная кампания стартовала точно в срок, новый бренд мобильной связи успешно вышел на рынок Крыма.

В результате комплексной работы «Миранда» запустилась на рынке в короткие сроки. Благодаря целостной идее коммуникация бренда ведётся последовательно и легко воспринимается в течение года, а ролики и визуалы в фирменном стиле уже вдохнули новизну в рекламу мобильных операторов Крыма.

Состав творческой группы

ООО «Миранда-медиа» (клиент)

Radar (агентство)

Креативный директор: Максим Абушаев

Директор по стратегии: Антон Грищенко

Арт-директор, дизайнер: Даниил Шумаков

Старшие копирайтеры: Святослав Лобанов, Дарья Лукина

Исполнительный директор: Мария Лопатина

Старший аккаунт-менеджер, продюсер: Ирина Артёмова

Менеджер по развитию бизнеса: Дарья Храмцова

Режиссер: Глеб Середа

Второй режиссёр: Владимир Огородов

Оператор-постановщик: Константин Мордвинов

Художник-постановщик: Василий Иванов

Ассистенты продюсера: Вероника Конькова, Надежда Панасенко

Графический дизайнер: Максим Лотт

Цветокоррекция: Алексей Тихонов

Музыка: Александр Кендыш