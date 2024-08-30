4 августа на ВДНХ прошло мероприятие «Этот удивительный МИР»

4 августа в Москве в День рождения главной выставки страны — ВДНХ, МТРК «Мир» устроил праздник для гостей мероприятия. Он был посвящён началу телевизионного сезона. На площади Промышленности телеканал открыл настоящую ТВ-студию. Любой пришедший на мероприятие мог поучаствовать в рейтинговых телевикторинах «Игра в кино» и «Миллион за 5 минут», а также почувствовать себя в роли ведущего или корреспондента Новостей телеканала. Как можно использовать иммерсивные технологии в event-маркетинге в качестве эффективного инструмента продвижения, Sostav рассказала команда МТРК.

Цели и задачи PR-кампании

Продвижение нового телевизионного сезона через оригинальный, яркий, новый формат мероприятия.

Продвижение зонтичного бренда «Мир».

Продвижение топовых программных продуктов телеканала через иммерсивные технологии.

Продвижение лиц телеканала «Мир».

Промо 360° через организацию мероприятия на одной из самых популярных площадок страны с последующим освещением на ресурсах медиахолдинга: онлайн MIR24.TV, эфир телеканалов «Мир» и «Мир 24».

Реализация

Акция, которую телеканал «Мир» организовал на территории ВДНХ, это первый шаг консолидированной промокампании нового ТВ сезона. Площадка была выбрана по нескольким причинам. Во-первых, 4 августа на главной выставке страны проходил её день рождения, и традиционно в эту дату большой трафик посетителей. Во-вторых, ВДНХ является одной из самых популярных площадок для жителей и гостей столицы, где проводят много времени целыми семьями, а телеканал «Мир» — это телеканал для всей семьи.

Сергей Гревцев, руководитель службы продвижения МТРК «Мир»: Есть известная фраза: «Контент — король. Я бы сказал иначе: Идея — королева. Во всех наших акциях, проектах мы соблюдаем гармонию наших идей и запросов ЦА. Спрос на познавательно-развлекательный контент на ресурсах Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и по всей географии вещания продолжает расти, и мы поддерживаем его в наших неэфирных активностях, поэтому для нас было особенно важно отразить в идее мероприятия «Этот удивительный МИР» по случаю запуска нового телевизионного сезона в августе.

В разработке концепции мероприятия команда МТРК «Мир» поставила перед собой смелую и амбициозную задачу — программа должна быть связана только с медиаотраслью, без традиционно популярных для культурно-массовых мероприятий танцевальных и музыкальных форматов. Так основу всей семичасовой интерактивной программы составили викторины и мастер-классы от ведущих МТРК «Мир» и специально разработанные форматы проведения самых популярных интеллектуальных телевикторин «Мира» — «Игра в кино» и «Миллион за 5 минут» на офлайн-площадке, в которых каждый желающий мог принять участие. Самым сложным было на 100% предсказать, вызовет ли такой формат большой интерес у широкой ЦА ВДНХ, и каким будет общее количество контактов с брендом «Мир».

Чтобы реализовать вторую цель, команда проекта дополнительно брендировала выездную студию МТРК «Мир», сделав из неё, по сути, рекламную конструкцию. Это решение обеспечило прямой визуальный контакт — название бренда и программ телеканала читались всеми посетителями ВДНХ, которые оказывались на площади Промышленности. Отдельно прорабатывалось появление на площадке бессменного ведущего интеллектуальной викторины «Игра в кино» Сергея Белоголовцева, это дополнительно продвинуло мероприятие. Медийная личность, ведущий рейтингового шоу напрямую общался с гостями праздника, делал с ними селфи, раздавал автографы и лично провёл одну из игр.

Ведущие МТРК «Мир» Гузель Камаева, Элина Дашкуева, Гиви Твалтвадзе и Дмитрий Каратаев провели для посетителей ВДНХ мастер-классы и викторины на тему работы в медиа отрасли. Кроме того, участники мероприятия смогли почувствовать себя настоящими ведущими и корреспондентами медиахолдинга, прочесть новости с телевизионного суфлера и поучаствовать в тренировке дикции и голоса.

Итоги

Информация о мероприятии «Этот удивительный МИР» на площадке ВДНХ была размещена на всех диджитал-ресурсах телерадиокомпании, в том числе и на портале MIR24.TV.

Отсутствие негативных отзывов о мероприятии на диджитал ресурсах МТРК «Мир».

Общее количество контактов с потенциальной ЦА МТРК «Мир» В день проведения мероприятия составило около 30 тыс. человек.

В играх, викторинах и мастер-классах приняло участие около 1,5 тыс. человек.

Аудитория выпуска новостей на телеканале «Мир», где рассказывалось об мероприятии по запуску нового сезона, составила более 370 тыс. человек.

Внеэфирные акции и проекты МТРК «Мир» в большинстве случаев проходят в формате 360° для максимального охвата потенциальной аудитории во всех доступных средах. На мероприятии «Этот удивительный МИР» важно было не только заинтересовать широкую аудиторию ВДНХ через полное погружение в мир телевидения на площадке телеканала, но и получить положительную реакцию на идею мероприятия, и идею нового сезона на телеканале «Мир». Мероприятие получило положительный отклик от его участников, а в качестве потребительского инсайта можно выделить то, что у широкой аудитории есть запрос на мероприятия, программа которых полностью построена на медиаактивностях с максимальным вовлечением.